Малиновский звонил фанам Дженоа перед стартом Серии А — видео

Малиновского в Дженоа назначили на должность продавца абонементов
В итальянском "Дженоа" готовятся к новому сезону в Серии А. К тому же в команде решили поставить работу с болельщиками на новый уровень.
Пресс-служба "Дженоа" показала, что привлекла к работе с болельщиками украинского полузащитника Руслана Малиновского.
Новая работа Малиновского в "Дженоа"
В "Дженоа" креативно подошли к вопросу продажи абонементов. Тех, кто имел абонементы в прошлом сезоне, но не купил на новый, обзванивали трое игроков команды, среди которых был Малиновский.
🧐 Ma tu l'hai fatto l'abbonamento?- Genoa CFC (@GenoaCFC) 29 июля 2025 года
Se la risposta è no, potresti ricevere la chiamata di uno di loro! 🫶
Abbonati ora online 👉 https://t.co/zj8et5oFIO
🎟️ Ticket Office di via al Porto Antico 4 (orario continuato 10-19) e Genoa Store in via Vittorio Veneto 48 a Chiavari... pic.twitter.com/kT1L7wqf3f
Болельщики были приятно удивлены тем, что им звонили игроки и им было трудно отказать.
"Дженоа" 23 августа начнет свой сезон в Серии А. В первом туре Серии А команда сыграет против "Лечче". В матче сможет выйти на поле Малиновский, восстановившийся от травм, которые донимали его в прошлом сезоне.
За весь период в "Дженоа" Малиновский провел за клуб 40 матчей, в которых забил четыре гола и сделал пять ассистов. При этом, у 32-летнего украинца контракт с клубом до лета 2027 года.
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