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Главная Спорт Малиновского в Дженоа назначили на должность продавца абонементов

Малиновского в Дженоа назначили на должность продавца абонементов

Ua ru
Дата публикации 2 августа 2025 11:38
Малиновский звонил фанам Дженоа перед стартом Серии А — видео
Руслан Малиновский. Фото: "Дженоа"

В итальянском "Дженоа" готовятся к новому сезону в Серии А. К тому же в команде решили поставить работу с болельщиками на новый уровень.

Пресс-служба "Дженоа" показала, что привлекла к работе с болельщиками украинского полузащитника Руслана Малиновского.

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В "Дженоа" креативно подошли к вопросу продажи абонементов. Тех, кто имел абонементы в прошлом сезоне, но не купил на новый, обзванивали трое игроков команды, среди которых был Малиновский.

Болельщики были приятно удивлены тем, что им звонили игроки и им было трудно отказать.

"Дженоа" 23 августа начнет свой сезон в Серии А. В первом туре Серии А команда сыграет против "Лечче". В матче сможет выйти на поле Малиновский, восстановившийся от травм, которые донимали его в прошлом сезоне.

За весь период в "Дженоа" Малиновский провел за клуб 40 матчей, в которых забил четыре гола и сделал пять ассистов. При этом, у 32-летнего украинца контракт с клубом до лета 2027 года.

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футбол Дженоа Серия А Руслан Малиновский украинские легионеры (футбол)
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
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