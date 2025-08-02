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Главная Спорт Удар по Днепру превратил спортзал в огромную воронку

Удар по Днепру превратил спортзал в огромную воронку

Ua ru
Дата публикации 2 августа 2025 12:34
В Днепре ракетой сильно поврежден спортзал клуба каратэ Ренсей
Территория возле почти разрушенного спортзала в Днепре. Фото: НОК Украины

Ракетный удар, который случился 26 июля, сильно повредил спортивную инфраструктуру в Днепре. Серьезный ущерб получил зал клуба каратэ "Ренсей".

Об этом сообщил Национальный олимпийский комитет Украины.

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Разрушенный спортзал в Днепре
Территория возле спортзала. Фото: НОК Украины

Спортзал серьезно пострадал

Известно, что возле зала был прилет, который создал огромную воронку. К тому же взрывная волна полностью уничтожила внутреннее оборудование спортзала, оставив помещение в аварийном состоянии.

Отметим, что из спортсменов или тренеров никто не пострадал.

Разрушенный спортзал в Днепре
Ученики спортзала клуба "Ренсей". Фото: НОК Украины

Зал "Ренсея" открыли в 2014 году и там тренировались местные каратисты и формировалась сборная области.

С начала полномасштабного вторжения спортзал "Ренсей" работал как волонтерский штаб для поддержки переселенцев и спортсменов.

Сейчас в клубе тренируются 16 каратистов национального уровня, которые участвуют в чемпионатах Украины.

"Дети плакали, узнав о разрушениях. Для них это был второй дом. Но уже на следующий день мы выносили оборудование через окна, чтобы продолжить тренировки", — сказала президент клуба Александра Еланская.

На текущий момент занятия продолжаются в арендованных залах города, и идет подготовка к чемпионату Европы в Дании в сентябре.

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Днепр обстрелы каратэ спортзал ракетный удар
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
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