Россия убила 42-летнего ученика школы рукопашного боя и его дочь

Погибший Виталий Рабощук. Фото: instagram.com/nipponkempo_ukraine_official

В ночь на 31 июля Россия нанесла по Киеву мощный комбинированный удар беспилотниками и крылатыми ракетами. В результате атаки 31 человек погиб, из них пять детей в возрасте от двух до 17 лет, еще 59 — ранены.

В результате российского удара погиб 42-летний Виталий Рабощук — ученик Украинской организации японского рукопашного боя Nippon Kempo Ukraine.

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Кроме Рябощука, вместе с ним погибли 18-летняя дочь Влада, а также их собака Спайк.

"До сих пор новость о смерти... кажется нелепой ошибкой! Невозможно это осознать!

Словами нельзя передать всю боль и печаль. Как страшный сон.

Выражаем искренние соболезнования семье. Разделяем Ваше горе, скорбим вместе с Вами!

Пусть покойным земля будет пухом, а Господь дарует Царство Небесное и вечный покой их душам!" — говорится в заявлении Nippon Kempo Ukraine.

Рябощук с дочерью проживали в Святошинском районе, где был разрушен подъезд девятиэтажки. Виталий был it-специалистом, а его дочь была студенткой.

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