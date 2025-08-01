Россия убила 42-летнего ученика школы рукопашного боя и его дочь

В результате удара России погиб спортсмен, его дочь и собака
В ночь на 31 июля Россия нанесла по Киеву мощный комбинированный удар беспилотниками и крылатыми ракетами. В результате атаки 31 человек погиб, из них пять детей в возрасте от двух до 17 лет, еще 59 — ранены.
В результате российского удара погиб 42-летний Виталий Рабощук — ученик Украинской организации японского рукопашного боя Nippon Kempo Ukraine.
Погиб украинский спортсмен
Кроме Рябощука, вместе с ним погибли 18-летняя дочь Влада, а также их собака Спайк.
"До сих пор новость о смерти... кажется нелепой ошибкой! Невозможно это осознать!
Словами нельзя передать всю боль и печаль. Как страшный сон.
Выражаем искренние соболезнования семье. Разделяем Ваше горе, скорбим вместе с Вами!
Пусть покойным земля будет пухом, а Господь дарует Царство Небесное и вечный покой их душам!" — говорится в заявлении Nippon Kempo Ukraine.
Рябощук с дочерью проживали в Святошинском районе, где был разрушен подъезд девятиэтажки. Виталий был it-специалистом, а его дочь была студенткой.
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