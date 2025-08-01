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Главная Спорт Что стало с футбольным клубом из Припяти после аварии на ЧАЭС

Что стало с футбольным клубом из Припяти после аварии на ЧАЭС

Ua ru
Дата публикации 1 августа 2025 14:22
История исчезнувшей футбольной команды из Чернобыля
Стадион в Припяти. Кадр из видео

Футбольный клуб "Строитель" из города Припять недалеко от Чернобыльской АЭС мог стать легендой Полесья. Команда собиралась заявиться в чемпионат Украинской ССР, а местный стадион "Авангард" должен был стать гордостью региона.

Трибуны были готовы принять тысячу болельщиков, а сама команда войти в число лучших любительских коллективов советской Украины, но все изменилось 26 апреля 1986 года, сообщает портал Новини.LIVE. 

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В апреле 1986 года "Строитель" завершал предсезонную подготовку и ждал старта нового турнира. Некоторые игроки даже обсуждали переходы в более серьезные клубы. Все перечеркнула авария на Чернобыльской АЭС. Припять эвакуировали, а мечта команды растворилась в радиоактивном облаке.

Стадион Авангард
Стадион "Авангард" сейчас. Кадр из видео

Никто не говорил игрокам, что сезона не будет. Люди уезжали в панике, забирая только документы и детей. Формы остались в раздевалках, бутсы лежали в ящиках под лавками. Город умер, и вместе с ним и футбольный проект, который так и не успел засиять.

Стадион в Чернобыле
Стадион в Чернобыле: тогда и сейчас. Кадр из видео

Что осталось от "Строителя"

Сегодня стадион "Авангард" превратился руины, поглощенные лесом. По полю гуляют лисы и тени. В архивных фото можно найти лишь один командный снимок 1985 года. Имен уже почти не помнят. Несколько игроков переехали в Киев, один из вратарей позже работал строителем в Славутиче. Но клуб как единое целое исчез.

Спорткомплекс Строитель
Спорткомплекс "Строитель". Кадр из видео

В современной Украине не осталось ни одной профессиональной команды, напрямую связанной с Чернобыльской зоной. Но память о "Строителе" жива у тех, кто родился в Припяти. Время от времени звучат предложения создать символическую команду — в память о тех, кто мечтал и играл. Возможно, когда-нибудь она выйдет на поле.

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спорт футбол Припять стадионы Чернобыль Чернобыльская зона
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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