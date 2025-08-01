Історія зниклої футбольної команди з Чорнобиля

Що стало з футбольним клубом із Прип'яті після аварії на ЧАЕС
Футбольний клуб "Будівельник" із міста Прип'ять недалеко від Чорнобильської АЕС міг стати легендою Полісся. Команда збиралася заявитися в чемпіонат Української РСР, а місцевий стадіон "Авангард" мав стати гордістю регіону.
Трибуни були готові прийняти тисячу вболівальників, а сама команда увійти до числа найкращих аматорських колективів радянської України, але все змінилося 26 квітня 1986 року, повідомляє портал Новини.LIVE.
У квітні 1986 року "Будівельник" завершував передсезонну підготовку і чекав старту нового турніру. Деякі гравці навіть обговорювали переходи в більш серйозні клуби. Усе перекреслила аварія на Чорнобильській АЕС. Прип'ять евакуювали, а мрія команди розчинилася в радіоактивній хмарі.
Ніхто не говорив гравцям, що сезону не буде. Люди виїжджали в паніці, забираючи тільки документи та дітей. Форми залишилися в роздягальнях, бутси лежали в ящиках під лавками. Місто померло, й разом із ним і футбольний проєкт, який так і не встиг засяяти.
Що залишилося від "Будівельника"
Сьогодні стадіон "Авангард" перетворився на руїни, поглинені лісом. Полем гуляють лисиці й тіні. В архівних фото можна знайти лише один командний знімок 1985 року. Імен уже майже не пам'ятають. Кілька гравців переїхали до Києва, один із воротарів пізніше працював будівельником у Славутичі. Але клуб як єдине ціле зник.
У сучасній Україні не залишилося жодної професійної команди, безпосередньо пов'язаної з Чорнобильською зоною. Але пам'ять про "Будівельника" жива у тих, хто народився в Прип'яті. Час від часу лунають пропозиції створити символічну команду — на згадку про тих, хто мріяв та грав. Можливо, коли-небудь вона вийде на поле.
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