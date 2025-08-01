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Головна Спорт У результаті удару Росії загинув спортсмен, його донька та собака

У результаті удару Росії загинув спортсмен, його донька та собака

Ua ru
Дата публікації: 1 серпня 2025 19:38
Росія вбила 42-річного учня школи рукопашного бою та його доньку
Загиблий Віталій Рабощук. Фото: instagram.com/nipponkempo_ukraine_official

У ніч на 31 липня Росія нанесла по Києву потужний комбінований удар беспілотниками та крилатими ракетами. Через атаку 31 людина загинула, з них п'ять дітей віком від двох до 17 років, ще 59 — поранені.

Унаслідок російського удару загинув 42-річний Віталій Рабощук — учень Української організації японського рукопашного бою Nippon Kempo Ukraine.

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Крім Рябощука, разом з ним загинули 18-річна донька Влада, а також їхній собака Спайк.

"Дотепер новина про смерть... здається безглуздою помилкою! Неможливо це усвідомити!

Словами не можна передати весь біль і печаль. Як страшний сон.

Висловлюємо щирі співчуття родині. Розділяємо Ваше горе, сумуємо разом з Вами!

Нехай покійним земля буде пухом, а Господь дарує Царство Небесне та вічний спокій їх душам!" — йдеться в заяві Nippon Kempo Ukraine.

Рябощук з донькою проживали у Святошинському районі, де було зруйновано під’їзд дев’ятиповерхівки. Віталій був it-спеціалістом, а його донька була студенткою.

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Київ обстріли війна в Україні єдиноборства Росія
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
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