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Головна Спорт Обстріл Києва пошкодив будинок ексфутболіста Динамо та Шахтаря

Обстріл Києва пошкодив будинок ексфутболіста Динамо та Шахтаря

Ua ru
Дата публікації: 31 липня 2025 20:46
У Чоботенка постраждав будинок в результаті російського обстрілу
Євген Чоботенко. Фото: "Полісся"

У ніч на 31 липня Росія здійснила черговий масований обстріл Києва, застосувавши безпілотники та крилаті ракети "Іскандер-К". В цю ніч житомирське "Полісся" спало в Андоррі перед матчем-відповіддю другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій проти "Санта Коломи".

Серед інших футболістів "Полісся" відпочивав основний центрбек Євген Чоботенко, будинок якого в Києві сильно постраждав. Про приліт повідомила в Instagram дружина футболіста Карина.

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Що сталося з будинком Чоботенка

Судячи з опублікованого фото, футболіст міг жити в ЖК "Республіка", який сильно постраждав. На фото можна побачити багато вибитих вікон та розгромлені квартири.

Евгений Чоботенко
Будинок Євгена Чоботенка. Фото: кадр з відео

Зазначимо, що у Солом’янському районі пошкоджено квартири, горіли автомобілі, у Голосіївському — школа та дитсадок, у Шевченківському — дитяче відділення медзакладу. З пошкоджених будинків КМВА розселяє постраждалих у готелі та комунальні квартири.

Попри пережитий стрес вихованець "Динамо", який також грав за "Шахтар", вийшов з перших хвилин матчу в Андоррі.

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футбол обстріли Полісся квартира Євген Чоботенко
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
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