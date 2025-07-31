У Чоботенка постраждав будинок в результаті російського обстрілу

Євген Чоботенко. Фото: "Полісся"

У ніч на 31 липня Росія здійснила черговий масований обстріл Києва, застосувавши безпілотники та крилаті ракети "Іскандер-К". В цю ніч житомирське "Полісся" спало в Андоррі перед матчем-відповіддю другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій проти "Санта Коломи".

Серед інших футболістів "Полісся" відпочивав основний центрбек Євген Чоботенко, будинок якого в Києві сильно постраждав. Про приліт повідомила в Instagram дружина футболіста Карина.

Реклама

Читайте також:

Що сталося з будинком Чоботенка

Судячи з опублікованого фото, футболіст міг жити в ЖК "Республіка", який сильно постраждав. На фото можна побачити багато вибитих вікон та розгромлені квартири.

Будинок Євгена Чоботенка. Фото: кадр з відео

Зазначимо, що у Солом’янському районі пошкоджено квартири, горіли автомобілі, у Голосіївському — школа та дитсадок, у Шевченківському — дитяче відділення медзакладу. З пошкоджених будинків КМВА розселяє постраждалих у готелі та комунальні квартири.

Попри пережитий стрес вихованець "Динамо", який також грав за "Шахтар", вийшов з перших хвилин матчу в Андоррі.

Нагадаємо, у плаванні француз побив рекорд, який тримався 14 років.

Нікола Оліслагерс назвала причини зміни підготовки, що принесло декілька перемог над Ярославою Магучіх.

Відомий тренер із боксу, який працював з Майком Тайсоном, помер у США.

Італійська "Рома" хоче позбутися українця Артема Довбика, на якого не розраховує тренерський штаб.