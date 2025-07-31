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Главная Спорт Обстрел Киева повредил дом экс-футболиста Динамо и Шахтера

Обстрел Киева повредил дом экс-футболиста Динамо и Шахтера

Ua ru
Дата публикации 31 июля 2025 20:46
У Чоботенко пострадал дом в результате российского обстрела
Евгений Чоботенко. Фото: "Полесье"

В ночь на 31 июля Россия осуществила очередной массированный обстрел Киева, применив беспилотники и крылатые ракеты "Искандер-К". В эту ночь житомирское "Полесье" спало в Андорре перед ответным матчем второго квалификационного раунда Лиги конференций против "Санта Коломы".

Среди футболистов "Полесья" отдыхал основной центрбек Евгений Чоботенко, дом которого в Киеве сильно пострадал. О прилете сообщила в Instagram жена футболиста Карина.

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Что произошло с домом Чоботенко

Судя по опубликованному фото, футболист мог жить в ЖК "Республика", который сильно пострадал. На фото можно увидеть много выбитых окон и разгромленные квартиры.

Евгений Чоботенко
Дом Евгения Чоботенко. Фото: кадр из видео

Отметим, что в Соломенском районе повреждены квартиры, горели автомобили, в Голосеевском — школа и детсад, в Шевченковском — детское отделение медучреждения. Из поврежденных домов КГГА расселяет пострадавших в гостиницы и коммунальные квартиры.

Несмотря на пережитый стресс воспитанник "Динамо", который также играл за "Шахтер", вышел с первых минут матча в Андорре.

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футбол обстрелы Полесье квартира Евгений Чоботенко
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
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