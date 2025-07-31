У Чоботенко пострадал дом в результате российского обстрела

Евгений Чоботенко. Фото: "Полесье"

В ночь на 31 июля Россия осуществила очередной массированный обстрел Киева, применив беспилотники и крылатые ракеты "Искандер-К". В эту ночь житомирское "Полесье" спало в Андорре перед ответным матчем второго квалификационного раунда Лиги конференций против "Санта Коломы".

Среди футболистов "Полесья" отдыхал основной центрбек Евгений Чоботенко, дом которого в Киеве сильно пострадал. О прилете сообщила в Instagram жена футболиста Карина.

Реклама

Читайте также:

Что произошло с домом Чоботенко

Судя по опубликованному фото, футболист мог жить в ЖК "Республика", который сильно пострадал. На фото можно увидеть много выбитых окон и разгромленные квартиры.

Дом Евгения Чоботенко. Фото: кадр из видео

Отметим, что в Соломенском районе повреждены квартиры, горели автомобили, в Голосеевском — школа и детсад, в Шевченковском — детское отделение медучреждения. Из поврежденных домов КГГА расселяет пострадавших в гостиницы и коммунальные квартиры.

Несмотря на пережитый стресс воспитанник "Динамо", который также играл за "Шахтер", вышел с первых минут матча в Андорре.

Напомним, в плавании француз побил рекорд, который держался 14 лет.

Никола Олислагерс назвала причины изменения подготовки, что принесло несколько побед над Ярославой Магучих.

Известный тренер по боксу, который работал с Майком Тайсоном, умер в США.

Итальянская "Рома" хочет избавиться от украинца Артема Довбыка, на которого не рассчитывает тренерский штаб.