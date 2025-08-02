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Головна Спорт Усика звинуватили в небажанні захищати пояси проти претендента

Усика звинуватили в небажанні захищати пояси проти претендента

Ua ru
Дата публікації: 2 серпня 2025 15:08
Усик ігнорує Паркера — у українця можуть відібрати титул
Джозеф Паркер привітав Олександра Усика з перемогою над Даніелем Дюбуа. Фото: Reuters

Український боксер Олександр Усик 19 липня переміг в реванші Даніеля Дюбуа та став абсолютним чемпіоном світу. При цьому, велика кількість поясів вимушує захищати їх проти претендентів — першим у черзі стоїть організація WBO та новозеландець Джозеф Паркер.

Промоутер тимчасового чемпіона WBO Паркера Девід Гіґґінс висловив розчарування відсутністю прогресу в переговорах із командою Усика щодо обов’язкового захисту титулу, передає Sky Sports.

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Олександр Усик. Фото: Reuters

Усик не дає шансу Паркеру

За словами Гіґґінса, станом на початок серпня 2025 року переговори досі не розпочалися, попри указ WBO від 24 липня, який дав сторонам 30 днів на досягнення угоди. У разі провалу переговорів організація проведе промоутерські торги з мінімальною ставкою в 1 млн доларів.

"Останній раз, коли я спілкувався з Френком Ворреном, жодних переговорів не велося. У боксі можливо все, але якби Усик дійсно хотів зберегти статус абсолютного чемпіона, він уже мав би розпочати перемовини", — сказав Гіґґінс.

Промоутер наголосив, що Паркер заслужив титульний бій завдяки перемогам над такими топовими суперниками, як Деонтей Вайлдер, Чжан Чжилей і Мартін Баколе, та 13-річній кар’єрі, де він здолав майже усіх опонентів.

При цьому, Гіґґінс назвав "ганьбою" ідею бою Ентоні Джошуа з Джейком Полом, вважаючи, що Джошуа мав би битися з Паркером за вакантний титул, якщо Усик відмовиться.

Також Гіґґінс підкреслив, що Паркер воліє завоювати пояс у рингу, а не отримати його через відмову Усика.

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Олександр Усик бокс професійний бокс українські боксери Джозеф Паркер
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
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