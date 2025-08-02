Усик ігнорує Паркера — у українця можуть відібрати титул

Джозеф Паркер привітав Олександра Усика з перемогою над Даніелем Дюбуа. Фото: Reuters

Український боксер Олександр Усик 19 липня переміг в реванші Даніеля Дюбуа та став абсолютним чемпіоном світу. При цьому, велика кількість поясів вимушує захищати їх проти претендентів — першим у черзі стоїть організація WBO та новозеландець Джозеф Паркер.

Промоутер тимчасового чемпіона WBO Паркера Девід Гіґґінс висловив розчарування відсутністю прогресу в переговорах із командою Усика щодо обов’язкового захисту титулу, передає Sky Sports.

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За словами Гіґґінса, станом на початок серпня 2025 року переговори досі не розпочалися, попри указ WBO від 24 липня, який дав сторонам 30 днів на досягнення угоди. У разі провалу переговорів організація проведе промоутерські торги з мінімальною ставкою в 1 млн доларів.

"Останній раз, коли я спілкувався з Френком Ворреном, жодних переговорів не велося. У боксі можливо все, але якби Усик дійсно хотів зберегти статус абсолютного чемпіона, він уже мав би розпочати перемовини", — сказав Гіґґінс.

Промоутер наголосив, що Паркер заслужив титульний бій завдяки перемогам над такими топовими суперниками, як Деонтей Вайлдер, Чжан Чжилей і Мартін Баколе, та 13-річній кар’єрі, де він здолав майже усіх опонентів.

При цьому, Гіґґінс назвав "ганьбою" ідею бою Ентоні Джошуа з Джейком Полом, вважаючи, що Джошуа мав би битися з Паркером за вакантний титул, якщо Усик відмовиться.

Також Гіґґінс підкреслив, що Паркер воліє завоювати пояс у рингу, а не отримати його через відмову Усика.

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