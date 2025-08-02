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Главная Спорт Усика обвинили в нежелании защищать пояса против претендента

Усика обвинили в нежелании защищать пояса против претендента

Ua ru
Дата публикации 2 августа 2025 15:08
Усик игнорирует Паркера — у украинца могут отобрать титул
Джозеф Паркер поздравил Александра Усика с победой над Даниэлем Дюбуа. Фото: Reuters

Украинский боксер Александр Усик 19 июля победил в реванше Даниэля Дюбуа и стал абсолютным чемпионом мира. При этом, большое количество поясов вынуждает защищать их против претендентов — первым в очереди стоит организация WBO и новозеландец Джозеф Паркер.

Промоутер временного чемпиона WBO Паркера Дэвид Хиггинс выразил разочарование отсутствием прогресса в переговорах с командой Усика относительно обязательной защиты титула, передает Sky Sports.

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Александр Усик. Фото: Reuters

Усик не дает шанса Паркеру

По словам Хиггинса, по состоянию на начало августа 2025 года переговоры до сих пор не начались, несмотря на указ WBO от 24 июля, которая дала сторонам 30 дней на достижение соглашения. В случае провала переговоров организация проведет промоутерские торги с минимальной ставкой в 1 млн долларов.

"Последний раз, когда я общался с Фрэнком Уорреном, никаких переговоров не велось. В боксе возможно все, но если бы Усик действительно хотел сохранить статус абсолютного чемпиона, он уже должен был бы начать переговоры", — сказал Хиггинс.

Промоутер отметил, что Паркер заслужил титульный бой благодаря победам над такими топовыми соперниками, как Деонтей Уайлдер, Чжан Чжилей и Мартин Баколе, и 13-летней карьере, где он одолел почти всех оппонентов.

При этом, Хиггинс назвал "позором" идею боя Энтони Джошуа с Джейком Полом, считая, что Джошуа должен был бы драться с Паркером за вакантный титул, если Усик откажется.

Также Хиггинс подчеркнул, что Паркер предпочитает завоевать пояс в ринге, а не получить его из-за отказа Усика.

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Александр Усик бокс профессиональный бокс украинские боксеры Джозеф Паркер
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
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