Усик игнорирует Паркера — у украинца могут отобрать титул

Джозеф Паркер поздравил Александра Усика с победой над Даниэлем Дюбуа. Фото: Reuters

Украинский боксер Александр Усик 19 июля победил в реванше Даниэля Дюбуа и стал абсолютным чемпионом мира. При этом, большое количество поясов вынуждает защищать их против претендентов — первым в очереди стоит организация WBO и новозеландец Джозеф Паркер.

Промоутер временного чемпиона WBO Паркера Дэвид Хиггинс выразил разочарование отсутствием прогресса в переговорах с командой Усика относительно обязательной защиты титула, передает Sky Sports.

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По словам Хиггинса, по состоянию на начало августа 2025 года переговоры до сих пор не начались, несмотря на указ WBO от 24 июля, которая дала сторонам 30 дней на достижение соглашения. В случае провала переговоров организация проведет промоутерские торги с минимальной ставкой в 1 млн долларов.

"Последний раз, когда я общался с Фрэнком Уорреном, никаких переговоров не велось. В боксе возможно все, но если бы Усик действительно хотел сохранить статус абсолютного чемпиона, он уже должен был бы начать переговоры", — сказал Хиггинс.

Промоутер отметил, что Паркер заслужил титульный бой благодаря победам над такими топовыми соперниками, как Деонтей Уайлдер, Чжан Чжилей и Мартин Баколе, и 13-летней карьере, где он одолел почти всех оппонентов.

При этом, Хиггинс назвал "позором" идею боя Энтони Джошуа с Джейком Полом, считая, что Джошуа должен был бы драться с Паркером за вакантный титул, если Усик откажется.

Также Хиггинс подчеркнул, что Паркер предпочитает завоевать пояс в ринге, а не получить его из-за отказа Усика.

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