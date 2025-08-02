Ф’юрі знову шокував заявою про повернення в бокс

Тайсон Ф'юрі. Фото: instagram.com/tysonfury

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф’юрі активно тренується. При цьому, він може не повернутися в бокс.

У коментарі Sky Sports Ф’юрі зробив неоднозначну заяву.

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Тайсон Ф'юрі зі своєю сім'єю. Фото: instagram.com/tysonfury

Чи повернеться Ф’юрі на ринг

У своєму коментарі Ф’юрі заявив, що ніколи не повернуться в бокс. Важко визначити, він сказав серйозно, чи пожартував.

"Ніколи не повернуся. Я занадто старий, поглянь на мою сиву бороду. Бокс — це для молодих", — сказав Ф’юрі.

36-річний британець спершу оголосив про відхід зі спорту в січні 2025 року після двох поразок від Олександра Усика.

Однак, перед боєм Усика з Дюбуа Тайсон оголосив про повернення в бокс, де хоче провести третій бій з українцем. Ф’юрі запропонував дату 18 квітня 2026 року на стадіоні "Уемблі".

Попри заяву Ф’юрі, Тайсон продовжує постійно тренуватись і наразі привів себе у хорошу фізичну форму.

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