Ф’юрі знову шокував заявою про повернення в бокс

Ф'юрі зробив сенсаційну заяву про третій бій з Усиком
Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф’юрі активно тренується. При цьому, він може не повернутися в бокс.
У коментарі Sky Sports Ф’юрі зробив неоднозначну заяву.
Чи повернеться Ф’юрі на ринг
У своєму коментарі Ф’юрі заявив, що ніколи не повернуться в бокс. Важко визначити, він сказав серйозно, чи пожартував.
"Ніколи не повернуся. Я занадто старий, поглянь на мою сиву бороду. Бокс — це для молодих", — сказав Ф’юрі.
36-річний британець спершу оголосив про відхід зі спорту в січні 2025 року після двох поразок від Олександра Усика.
Однак, перед боєм Усика з Дюбуа Тайсон оголосив про повернення в бокс, де хоче провести третій бій з українцем. Ф’юрі запропонував дату 18 квітня 2026 року на стадіоні "Уемблі".
Попри заяву Ф’юрі, Тайсон продовжує постійно тренуватись і наразі привів себе у хорошу фізичну форму.
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