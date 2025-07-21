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Головна Спорт Ф'юрі вже має сумніви, чи потрібен йому третій бій з Усиком

Ф'юрі вже має сумніви, чи потрібен йому третій бій з Усиком

Ua ru
Дата публікації: 21 липня 2025 17:17
Ф’юрі задумався про здоров’я й може відмовитись від бою з Усиком
Тайсон Ф'юрі. Фото: instagram.com/tysonfury

Колишній чемпіон світу з боксу Тайсон Ф'юрі у липні анонсував своє повернення в бокс. Однак цього може не статися через певні причини.

Про ці причини Ф'юрі розповів в інтерв'ю Ring Magazine.

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Ф’юрі розповів, що прагне радувати вболівальників, але вагається через ризики для здоров’я, оскільки він вже віковий боксер і в історії є погані приклади, коли люди втрачали здоров'я.

"Зрештою, давати фанатам те, чого вони хочуть, — це добре. Але чи варте це мого здоров’я?" — запитав боксер.

Тайсон згадав, як бачив колишніх чемпіонів, які через наслідки кар’єри втратили орієнтацію в простих ситуаціях, і заявив, що не хоче повторити їхню долю. Найвідомішим прикладом є великий Мохамед Алі, якому після завершення кар'єри діагностували хворобу Паркінсона.

Раніше Ф’юрі завершив кар'єру після двох поразок від Усика, але весь цей час він тренується, і тому його повернення нікого не здивувало.

Тайсон запропонував Усику третій бій 18 квітня 2026 року на стадіоні "Вемблі". Однак він відкритий й до інших поєдинків.

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Олександр Усик бокс Тайсон Ф'юрі професійний бокс українські боксери
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
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