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Главная Спорт Фьюри уже сомневается, нужен ли ему третий бой с Усиком

Фьюри уже сомневается, нужен ли ему третий бой с Усиком

Ua ru
Дата публикации 21 июля 2025 17:17
Фьюри задумался о здоровье и может отказаться от боя с Усиком
Тайсон Фьюри. Фото: instagram.com/tysonfury

Бывший чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри в июле анонсировал свое возвращение в бокс. Однако, этого может не произойти по определенным причинам.

Об этих причинах Фьюри рассказал в интервью Ring Magazine.

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Фьюри рассказал, что стремится радовать болельщиков, но колеблется из-за рисков для здоровья, поскольку он уже возрастной боксер и в истории есть плохие примеры, когда люди теряли здоровье.

"В конце концов, давать фанатам то, чего они хотят — это хорошо. Но стоит ли это моего здоровья?" — спросил боксер.

Тайсон вспомнил, как видел бывших чемпионов, которые из-за последствий карьеры потеряли ориентацию в простых ситуациях, и заявил, что не хочет повторить их судьбу. Самым известным примером является великий Мохамед Али, которому после завершения карьеры диагностировали болезнь Паркинсона.

Ранее Фьюри завершил карьеру после двух поражений от Усика, но все это время он тренируется и поэтому его возвращение никого не удивило.

Тайсон предложил Усику третий бой 18 апреля 2026 года на стадионе "Уэмбли". Однако, он открыт и к другим поединкам.

Напомним, бывший футболист Артем Милевский раскритиковал Андрея Лунина за бой Усика с Дюбуа.

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Александр Усик бокс Тайсон Фьюри профессиональный бокс украинские боксеры
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
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