Фьюри отметил победу Усика над Дюбуа, но считает, что побьет украинца

Тайсон Фьюри. Фото: instagram.com/tysonfury

На стадионе "Уэмбли" в Лондоне Александр Усик в третий раз стал абсолютным чемпионом мира, нокаутировав Даниэля Дюубуа. Среди тех, кто смотрел бой, был бывший соперник украинца Тайсон Фьюри.

После боя Фьюри заявил, что хочет провести третий бой с Усиком. Слова боксера привел портал Secondsout.

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Тайсон Фьюри. Фото: кадр из видео

Фьюри считает, что ранее Усику подарили победы

После боя Усик заявил, что нуждается в отдыхе с семьей, но планирует провести еще один поединок. Сейчас есть три варианта: Тайсон Фьюри, Дерек Чисора и Джозеф Паркер.

Фьюри поздравил Усика с "фантастическим" выступлением и похвалил "молодого смелого" Дюбуа, но настоял, что выиграл оба своих боя с украинцем, хотя официально проиграл по очкам.

"Большое уважение Александру Усику. Сегодня он показал невероятный бой против Дюбуа — молодого, сильного парня, который вышел, чтобы уничтожить его. Поздравляю обоих бойцов.

Я спартанец, я выиграл те бои на 100%", — заявил Фьюри.

Промоутер Турки Аль аш-Шейх, который инвестирует средства Саудовской Аравии в спорт, поддерживает идею третьего боя Усик-Фьюри, но рассматривает и другие варианты.

Напомним, Усик на "Уэмбли" очень красиво нокаутировал Дюбуа — видео.

Свой следующий поединок Усик может провести против ютубера Джейка Пола.

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Усик посвятил свою победу военным — что говорил Александр после боя.