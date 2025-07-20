Ф’юрі відзначив перемогу Усика над Дюбуа, але вважає, що поб'є українця

Тайсон Ф'юрі. Фото: instagram.com/tysonfury

На стадіоні "Вемблі" в Лондоні Олександр Усик втретє став абсолютним чемпіоном світу, нокаутувавши Даніеля Дюубуа. Серед тих, хто дивився бій, був колишній суперник українця Тайсон Ф'юрі.

Після бою Ф'юрі заявив, що хоче провести третій бій з Усиком. Слова боксера навів портал Secondsout.

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Тайсон Ф'юрі. Фото: кадр з відео

Ф'юрі вважає, що раніше Усику подарували перемоги

Після бою Усик заявив, що потребує відпочинку із сім’єю, але планує провести ще один поєдинок. Наразі є три варіанти: Тайсон Ф’юрі, Дерек Чісора та Джозеф Паркер.

Ф’юрі привітав Усика з "фантастичним" виступом і похвалив "молодого сміливого" Дюбуа, але наполіг, що виграв обидва свої бої з українцем, хоча офіційно програв за очками.

"Велика повага Олександру Усику. Сьогодні він показав неймовірний бій проти Дюбуа — молодого, сильного хлопця, який вийшов, аби знищити його. Вітаю обох бійців.

Я спартанець, я виграв ті бої на 100%", — заявив Ф’юрі.

Промоутер Турки Аль аш-Шейх, який інвестує кошти Саудівської Аравії в спорт, підтримує ідею третього бою Усик-Ф’юрі, але розглядає й інші варіанти.

Нагадаємо, Усик на "Вемблі" дуже красиво нокаутував Дюбуа — відео.

Свій наступний поєдинок Усик може провести проти ютубера Джейка Пола.

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