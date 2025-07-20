Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Ф'юрі привітав Усика з нокаутом та заявив, що втретє його поб'є

Ф'юрі привітав Усика з нокаутом та заявив, що втретє його поб'є

Ua ru
Дата публікації: 20 липня 2025 09:47
Ф’юрі відзначив перемогу Усика над Дюбуа, але вважає, що поб'є українця
Тайсон Ф'юрі. Фото: instagram.com/tysonfury

На стадіоні "Вемблі" в Лондоні Олександр Усик втретє став абсолютним чемпіоном світу, нокаутувавши Даніеля Дюубуа. Серед тих, хто дивився бій, був колишній суперник українця Тайсон Ф'юрі.

Після бою Ф'юрі заявив, що хоче провести третій бій з Усиком. Слова боксера навів портал Secondsout.

Реклама
Читайте також:

Зазначимо, що Усик двічі переміг Ф'юрі рішеннями суддів у 2024 році в Саудівській Аравії.

Тайсон Фьюри
Тайсон Ф'юрі. Фото: кадр з відео

Ф'юрі вважає, що раніше Усику подарували перемоги

Після бою Усик заявив, що потребує відпочинку із сім’єю, але планує провести ще один поєдинок. Наразі є три варіанти: Тайсон Ф’юрі, Дерек Чісора та Джозеф Паркер.

Ф’юрі привітав Усика з "фантастичним" виступом і похвалив "молодого сміливого" Дюбуа, але наполіг, що виграв обидва свої бої з українцем, хоча офіційно програв за очками.

"Велика повага Олександру Усику. Сьогодні він показав неймовірний бій проти Дюбуа — молодого, сильного хлопця, який вийшов, аби знищити його. Вітаю обох бійців.

Я спартанець, я виграв ті бої на 100%", — заявив Ф’юрі.

Промоутер Турки Аль аш-Шейх, який інвестує кошти Саудівської Аравії в спорт, підтримує ідею третього бою Усик-Ф’юрі, але розглядає й інші варіанти.

Нагадаємо, Усик на "Вемблі" дуже красиво нокаутував Дюбуа — відео.

Свій наступний поєдинок Усик може провести проти ютубера Джейка Пола.

Раніше ми повідомили вартість трансляції бою Усик — Дюбуа для українців.

Усик присвятив свою перемогу військовим — що казав Олександр після бою.

Олександр Усик бокс Тайсон Ф'юрі професійний бокс українські боксери
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації