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Главная Спорт Фьюри сделал сенсационное заявление о третьем бое с Усиком

Фьюри сделал сенсационное заявление о третьем бое с Усиком

Ua ru
Дата публикации 2 августа 2025 23:59
Фьюри снова шокировал заявлением о возвращении в бокс
Тайсон Фьюри. Фото: instagram.com/tysonfury

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри активно тренируется. При этом, он может не вернуться в бокс.

В комментарии Sky Sports Фьюри сделал неоднозначное заявление.

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Тайсон Фьюри со своей семьей. Фото: instagram.com/tysonfury

Вернется ли Фьюри на ринг

В своем комментарии Фьюри заявил, что никогда не вернутся в бокс. Трудно определить, сказал он серьезно или пошутил.

"Никогда не вернусь. Я слишком стар, взгляни на мою седую бороду. Бокс — это для молодых", — сказал Фьюри.

36-летний британец сперва объявил об уходе из спорта в январе 2025 года после двух поражений от Александра Усика.

Однако, перед боем Усика с Дюбуа Тайсон объявил о возвращении в бокс, где хочет провести третий бой с украинцем. Фьюри предложил дату 18 апреля 2026 года на стадионе "Уэмбли".

Несмотря на заявление Фьюри, Тайсон продолжает постоянно тренироваться и сейчас привел себя в хорошую физическую форму.

Напомним, фанатов в Саудовской Аравии покорил украинский ветеран Георгий Бущан.

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Александр Усик бокс Тайсон Фьюри профессиональный бокс украинские боксеры
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
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