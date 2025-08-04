Динамо втрачає Гусєва через позицію тренерського штабу

Олексій Гусєв у юнацькій збірній України. Фото: instagram.com/aleksey.gusev20/

Син відомого експівзахисника Олега Гусєва опинився на межі відходу зі столичного клубу. Захисник київського "Динамо" Олексій Гусєв може посилити склад дебютанта Прем'єр-ліги.

Переговори між клубами перебувають на вирішальній стадії, повідомляє Sportarena.

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Попередній сезон 20-річний захисник Олексій Гусєв провів на правах оренди в луганській "Зорі", де зіграв лише два матчі. Потім він перейшов у "Металіст 1925". Однак у Харкові так і не з'явився на полі в офіційних іграх, не застосувавшись навіть у стартових турах Першої ліги.

Олексій Гусєв у "Динамо". Фото: instagram.com/aleksey.gusev20/

Де буде грати Гусєв

Провал оренди у двох клубах значно знизив шанси молодого гравця закріпитися в першій команді "Динамо". З поверненням до Києва його майбутнє там виглядає примарно. Тренери не бачать перспективи в основі, а конкуренція посилилася користуючись з нових молодих гравців.

Тим часом "Кудрівка", яка завершила минулий сезон у Першій лізі з 6-м місцем, активно посилюється під час літньої трансферної кампанії. До клубу вже перейшли низка гравців з інших команд УПЛ і Першої ліги, і перехід Гусєва виглядає як крок до посилення оборони новачка чемпіонату.

Новий сезон для Олексія може стати переломним: постійна ігрова практика та шанс проявити себе в Прем'єр-лізі.

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