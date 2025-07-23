Кинарейкин назвал цель в испанском Вильярреале

Яков Кинарейкин в Испании. Фото: instagram.com/kinareikin.y12/

Бывший вратарь львовских "Карпат" Яков Кинарейкин поделился подробностями своего трансфера в структуру испанского "Вильярреала". Он признался, что такой поворот стал неожиданностью и не планировался заранее.

Кинайрекин хотел остаться в Украине, сообщил футболист в интервью "Футбол 24".

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Яков Кинарейкин откровенно признался, что предложение от "Вильярреала" поступило внезапно, и до этого момента он даже не думал покидать "Карпаты". Игроку было комфортно в команде, и решение уехать далось непросто.

Яков Кинарейкин со своей девушкой. Фото: instagram.com/kinareikin.y12/

Почему Кинарейкин уехал в Испанию

Контакт с испанским клубом организовал отец вратаря. Детали переговоров футболист не раскрывал, но отметил, что конкретная и четкая инициатива поступила только от "Вильярреала". Остальные слухи о возможных переходах не имели подтверждения.

Голкипер начнет путь в испанском клубе с команды "Вильярреал B". Он надеется адаптироваться в новой обстановке и шаг за шагом пробиться в первую команду, став частью большого футбольного проекта.

Футболист добавил, что такие возможности выпадают раз в жизни или не выпадают вовсе. Именно поэтому он с семьей решил сделать шаг в новое окружение и начать другой этап карьеры.

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