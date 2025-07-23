Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Кинарейкин объяснил, почему перешел в Вильярреал

Кинарейкин объяснил, почему перешел в Вильярреал

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2025 14:14
Кинарейкин назвал цель в испанском Вильярреале
Яков Кинарейкин в Испании. Фото: instagram.com/kinareikin.y12/

Бывший вратарь львовских "Карпат" Яков Кинарейкин поделился подробностями своего трансфера в структуру испанского "Вильярреала". Он признался, что такой поворот стал неожиданностью и не планировался заранее. 

Кинайрекин хотел остаться в Украине, сообщил футболист в интервью "Футбол 24".

Реклама
Читайте также:

Яков Кинарейкин откровенно признался, что предложение от "Вильярреала" поступило внезапно, и до этого момента он даже не думал покидать "Карпаты". Игроку было комфортно в команде, и решение уехать далось непросто.

Яков Кинарейкин
Яков Кинарейкин со своей девушкой. Фото: instagram.com/kinareikin.y12/

Почему Кинарейкин уехал в Испанию

Контакт с испанским клубом организовал отец вратаря. Детали переговоров футболист не раскрывал, но отметил, что конкретная и четкая инициатива поступила только от "Вильярреала". Остальные слухи о возможных переходах не имели подтверждения.

Голкипер начнет путь в испанском клубе с команды "Вильярреал B". Он надеется адаптироваться в новой обстановке и шаг за шагом пробиться в первую команду, став частью большого футбольного проекта.

Футболист добавил, что такие возможности выпадают раз в жизни или не выпадают вовсе. Именно поэтому он с семьей решил сделать шаг в новое окружение и начать другой этап карьеры. 

Напомним, стало известно, почему Александр и Екатерина Усик разделили детей

Александр Хацкевич объяснил, почему ему не нравится игра "Динамо" под руководством Шовковского. 

В УЕФА приняли решение, которое может повлиять на перспективы "Александрии" в еврокубках. 

У "ПСЖ" решили во что бы то ни стало завершить оформление трансфера Ильи Забарного. 

спорт футбол Футбол трансферы Вильярреал Карпаты Львов Якив Кинарейкин
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации