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Головна Спорт Кінарейкін пояснив, чому перейшов у Вільярреал

Кінарейкін пояснив, чому перейшов у Вільярреал

Ua ru
Дата публікації: 23 липня 2025 14:14
Кінарейкін назвав головну мету в іспанському Вільярреалі
Яків Кінарейкін в Іспанії. Фото: instagram.com/kinareikin.y12/

Колишній воротар львівських "Карпат" Яків Кінарейкін поділився подробицями свого трансферу в структуру іспанського "Вільярреала". Він зізнався, що такий поворот став несподіванкою й не планувався заздалегідь.

Кінайрекін хотів залишитися в Україні, повідомив футболіст в інтерв'ю "Футбол 24".

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Яків Кінарейкін відверто зізнався, що пропозиція від "Вільярреала" надійшла раптово, і до цього моменту він навіть не думав залишати "Карпати". Гравцю було комфортно в команді, і рішення виїхати далося непросто.

Яков Кинарейкин
Яків Кінарейкін зі своєю дівчиною. Фото: instagram.com/kinareikin.y12/

Чому Кінарейкін поїхав до Іспанії

Контакт з іспанським клубом організував батько воротаря. Деталі переговорів футболіст не розкривав, але зазначив, що конкретна та чітка ініціатива надійшла тільки від "Вільярреала". Решта чуток про можливі переходи не мали підтвердження.

Голкіпер почне шлях в іспанському клубі з команди "Вільярреал B". Він сподівається адаптуватися в новій обстановці та крок за кроком пробитися в першу команду, ставши частиною великого футбольного проєкту.

Футболіст додав, що такі можливості випадають раз у житті або не випадають зовсім. Саме тому він із сім'єю вирішив зробити крок у нове оточення і почати інший етап кар'єри.

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спорт футбол Футбол трансфери Вільярреал Карпати Львів Яків Кінарейкін
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
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