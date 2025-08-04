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Главная Спорт Шахтер согласился продать Кевина, но есть нюанс

Шахтер согласился продать Кевина, но есть нюанс

Ua ru
Дата публикации 4 августа 2025 11:32
Шахтер назвал трансферную стоимость Кевина и готов к переговорам
Кевин Де Маседо в "Шахтере". Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Интерес европейских клубов к одному из легионеров "Шахтера" не ослабевает. "Горняки" установили стартовую цену на своего футболиста.

Украинский клуб собирается заработать большие деньги на трансфере игрока, сообщает Globo Esporte

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"Шахтер" установил трансферную стоимость на Кевина в 45 млн евро. В клубе считают, что именно с этой суммы можно начинать любые переговоры, предложения ниже указанной стоимость рассматриваться не будут. 

Кто интересуется Кевином

Вингер уже привлек внимание ряда европейских команд. Сразу два предложения от "Лейпцига" и "Болоньи" были отклонены. Обе команды предлагали по 30 млн, но это не удовлетворило "Шахтер". 

Дополнительно сообщается об интересе со стороны "Ромы" и "Наполи". Пока без официальных шагов, но с активным мониторингом ситуации. В "Шахтере" уверены, что нынешняя форма игрока только поднимает его цену. 

Кевин Де Маседо
Кевин празднует гол. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Кевин выдал мощный старт сезона: 3 матча, 4 гола и 2 ассиста. Это привело к резкому росту его трансферной привлекательности и укрепило позицию клуба в переговорах. 

Напомним, "Динамо" готовится отдать одного из игроков сенсационному новичку УПЛ. 

"Шахтер" и "Динамо" отказались от молодого украинца, которій продолжил карьеру в чемпионате Испании. 

Леннокс Льюис дал исчерпывающую характеристику Александру Усику и назвал сильные стороны боксера. 

спорт футбол ФК Шахтер Футбол трансферы Кевин (футболист)
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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