Шахтер назвал трансферную стоимость Кевина и готов к переговорам

Кевин Де Маседо в "Шахтере". Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Интерес европейских клубов к одному из легионеров "Шахтера" не ослабевает. "Горняки" установили стартовую цену на своего футболиста.

Украинский клуб собирается заработать большие деньги на трансфере игрока, сообщает Globo Esporte.

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"Шахтер" установил трансферную стоимость на Кевина в 45 млн евро. В клубе считают, что именно с этой суммы можно начинать любые переговоры, предложения ниже указанной стоимость рассматриваться не будут.

Кто интересуется Кевином

Вингер уже привлек внимание ряда европейских команд. Сразу два предложения от "Лейпцига" и "Болоньи" были отклонены. Обе команды предлагали по 30 млн, но это не удовлетворило "Шахтер".

Дополнительно сообщается об интересе со стороны "Ромы" и "Наполи". Пока без официальных шагов, но с активным мониторингом ситуации. В "Шахтере" уверены, что нынешняя форма игрока только поднимает его цену.

Кевин празднует гол. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Кевин выдал мощный старт сезона: 3 матча, 4 гола и 2 ассиста. Это привело к резкому росту его трансферной привлекательности и укрепило позицию клуба в переговорах.

Напомним, "Динамо" готовится отдать одного из игроков сенсационному новичку УПЛ.

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