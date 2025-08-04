Шахтер назвал трансферную стоимость Кевина и готов к переговорам

Шахтер согласился продать Кевина, но есть нюанс
Интерес европейских клубов к одному из легионеров "Шахтера" не ослабевает. "Горняки" установили стартовую цену на своего футболиста.
Украинский клуб собирается заработать большие деньги на трансфере игрока, сообщает Globo Esporte.
"Шахтер" установил трансферную стоимость на Кевина в 45 млн евро. В клубе считают, что именно с этой суммы можно начинать любые переговоры, предложения ниже указанной стоимость рассматриваться не будут.
Кто интересуется Кевином
Вингер уже привлек внимание ряда европейских команд. Сразу два предложения от "Лейпцига" и "Болоньи" были отклонены. Обе команды предлагали по 30 млн, но это не удовлетворило "Шахтер".
Дополнительно сообщается об интересе со стороны "Ромы" и "Наполи". Пока без официальных шагов, но с активным мониторингом ситуации. В "Шахтере" уверены, что нынешняя форма игрока только поднимает его цену.
Кевин выдал мощный старт сезона: 3 матча, 4 гола и 2 ассиста. Это привело к резкому росту его трансферной привлекательности и укрепило позицию клуба в переговорах.
Напомним, "Динамо" готовится отдать одного из игроков сенсационному новичку УПЛ.
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