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Главная Спорт Клуб АПЛ предложил за Ризныка сумму, которая разочаровала Шахтер

Клуб АПЛ предложил за Ризныка сумму, которая разочаровала Шахтер

Ua ru
Дата публикации 2 августа 2025 00:36
Шахтер отказал Сандерленду — Ризнык остается в УПЛ
Дмитрий Ризнык. Фото: "Шахтер"

Вратарь донецкого "Шахтера" Дмитрий Ризнык может покинуть команду, если предложение устроит предложение. За спиной у голкипера подрастает качественная замена.

При этом, "горняки" пока не получали предложения, которое их устроит, сообщили в эфире "ТаТоТаке".

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Дмитрий Ризнык. Фото: "Шахтер"

Ризныка не будет в АПЛ

Английский "Сандерленд", который после выхода в АПЛ интересовался Ризныком, предложил донецкому "Шахтеру" менее 10 миллионов евро. Ожидаемо, что эта сумма не заинтересовала "горняков" и предложение отклонили.

Журналист Михаил Спиваковский рассказал, что сумма оказалась "невнятной" и даже не рассматривалась руководством "горняков", в частности Ринатом Ахметовым.

В сезоне 2024/2025 Дмитрий сыграл 24 матча в УПЛ и восемь в Лиге чемпионов, в частности отметившись рекордными 15 сейвами в игре против "ПСВ".

После отказа "Шахтера" 1 августа "Сандерленд" подписал вратаря НЭК Неймеген Робина Руфса за 10,5 миллионов евро.

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футбол ФК Шахтер Футбол трансферы Сандерленд Дмитрий Ризнык
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
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