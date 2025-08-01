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Главная Спорт Трагическое видео с фигуристами завирусилось спустя 18 лет

Трагическое видео с фигуристами завирусилось спустя 18 лет

Ua ru
Дата публикации 1 августа 2025 17:34
Забытая трагедия - видео страшного инцидента прошлого стало вирусным
Джессика Дюбе и Брайс Дэвисон. Фото: The Denver Post

В 2007 году произошла трагедия на чемпионате четырех континентов по фигурному катанию. Казалось, что с того времени прошло 18 лет и об инциденте уже все забыли, но в 2025-м об этом снова вспомнили.

В сети завирусилось видео с инцидентом 2007 года, сообщил портал Новини.LIVE.

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В феврале 2007 года в Колорадо-Спрингс проходил чемпионат континентов по фигурному катанию. От Канады в паре выступили Джессика Дюбе и Брайс Дэвисон.

Во время синхронного вращения лезвие конька Дэвисона рассекло щеку и нос Дюбе. Девушку пришлось госпитализировать и в больнице сделали 83 шва. Фигуристке повезло, что глаз и кости не пострадали.

Джессику Брайс после этого проходили терапию от посттравматического стресса.

Джессика Дюбе и Брайс Дэвисон
Джессика Дюбе и Брайс Дэвисон. Фото: Colorado Springs Gazette

В 2011 году Дюбе сменила партнера на Себастьена Вулфа, выиграв серебро чемпионата мира-2012, но завершила карьеру в 2013 году из-за травмы стопы.

Через 18 лет видео опубликовали в соцсетях и оно собрало 6 млн просмотров за несколько часов. Сейчас оно собрало уже 23 млн просмотров.

Дюбе сейчас работает тренером, а шрам, который остался на ее лице, она называет символом стойкости.

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Канада трагедия спорт история Фигурное катание
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
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