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Головна Спорт Трагічне відео з фігуристами завірусилося через 18 років

Трагічне відео з фігуристами завірусилося через 18 років

Ua ru
Дата публікації: 1 серпня 2025 17:34
Забута трагедія — відео страшного інциденту минулого стало вірусним
Джессіка Дюбе та Брайс Девісон. Фото: The Denver Post

У 2007 році сталася трагедія на чемпіонаті чотирьох континентів з фігурного катання. Здавалося, що з того часу пройшло 18 років і про інцидент вже всі забули, але в 2025-му про це знову згадали.

В мережі завірусилося відео з інцидентом 2007 року, повідомив портал Новини.LIVE.

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У лютому 2007 року в Колорадо-Спрінгс проходив чемпіонат континентів з фігурного катання. Від Канади в парі виступили Джессіка Дюбе та Брайс Девісон.

Під час синхронного обертання лезо ковзана Девісона розсікло щоку та ніс Дюбе. Дівчину довелося госпіталізувати та в лікарні зробили 83 шви. Фігуристці пощастило, що око та кістки не постраждали.

Джессіку Брайс після цього проходили терапію від посттравматичного стресу.

Джессика Дюбе и Брайс Дэвисон
Джессіка Дюбе та Брайс Девісон. Фото: Colorado Springs Gazette

У 2011 році Дюбе змінила партнера на Себастьєна Вулфа, вигравши срібло чемпіонату світу-2012, але завершила кар’єру в 2013 році через травму стопи.

Через 18 років відео опублікували в соцмережах й воно зібрало 6 млн переглядів за кілька годин. Наразі воно зібрало вже 23 млн переглядів.

Дюбе наразі працює тренером, а шрам, який залишився на її обличчі, вона називає символом стійкості.

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Канада трагедія спорт історія Фігурне катання
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
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