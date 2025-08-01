Забута трагедія — відео страшного інциденту минулого стало вірусним

Джессіка Дюбе та Брайс Девісон. Фото: The Denver Post

У 2007 році сталася трагедія на чемпіонаті чотирьох континентів з фігурного катання. Здавалося, що з того часу пройшло 18 років і про інцидент вже всі забули, але в 2025-му про це знову згадали.

В мережі завірусилося відео з інцидентом 2007 року, повідомив портал Новини.LIVE.

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One of the most tragic incidents in the history of figure skating. pic.twitter.com/KcySEfQ5Zl — Historic Vids (@historyinmemes) July 31, 2025

Трагедія в Колорадо-Спрінгс

У лютому 2007 року в Колорадо-Спрінгс проходив чемпіонат континентів з фігурного катання. Від Канади в парі виступили Джессіка Дюбе та Брайс Девісон.

Під час синхронного обертання лезо ковзана Девісона розсікло щоку та ніс Дюбе. Дівчину довелося госпіталізувати та в лікарні зробили 83 шви. Фігуристці пощастило, що око та кістки не постраждали.

Джессіку Брайс після цього проходили терапію від посттравматичного стресу.

Джессіка Дюбе та Брайс Девісон. Фото: Colorado Springs Gazette

У 2011 році Дюбе змінила партнера на Себастьєна Вулфа, вигравши срібло чемпіонату світу-2012, але завершила кар’єру в 2013 році через травму стопи.

Через 18 років відео опублікували в соцмережах й воно зібрало 6 млн переглядів за кілька годин. Наразі воно зібрало вже 23 млн переглядів.

Дюбе наразі працює тренером, а шрам, який залишився на її обличчі, вона називає символом стійкості.

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