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Головна Спорт Клуб АПЛ запропонував за Різника суму, яка розчарувала Шахтар

Клуб АПЛ запропонував за Різника суму, яка розчарувала Шахтар

Ua ru
Дата публікації: 2 серпня 2025 00:36
Шахтар відмовив Сандерленду — Різник залишається в УПЛ
Дмитро Різник. Фото: "Шахтар"

Воротар донецького "Шахтаря" Дмитро Різник може покинути команду, якщо пропозиція влаштує пропозиція. За спиною у голкіпера підростає якісна заміна.

При цьому, "гірники" поки не отримували пропозиції, яка їх влаштує, повідомили в ефірі "ТаТоТаке".

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Дмитро Різник. Фото: "Шахтар"

Різника не буде в АПЛ

Англійський "Сандерленд", який після виходу в АПЛ цікавився Різником, запропонував донецькому "Шахтарю" менше 10 мільйонів євро. Очікувано, що ця сума не зацікавила "гірників" і пропозицію відхилили.

Журналіст Михайло Співаковський розповів, що сума виявилася "невнятною" і навіть не розглядалася керівництвом "гірників", зокрема Рінатом Ахметовим.

У сезоні 2024/2025 Дмитро зіграв 24 матчі в УПЛ та вісім у Лізі чемпіонів, зокрема відзначившись рекордними 15 сейвами в грі проти "ПСВ".

Після відмови "Шахтаря" 1 серпня "Сандерленд" підписав воротаря НЕК Неймеген Робіна Руфса за 10,5 мільйонів євро.

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футбол ФК Шахтар Футбол трансфери Сандерленд Дмитро Різник
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
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