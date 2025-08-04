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Головна Спорт Барселона відкрила нову зірку, яка захопить уболівальників

Барселона відкрила нову зірку, яка захопить уболівальників

Ua ru
Дата публікації: 4 серпня 2025 13:17
Флік готовий представити нову молоду зірку Барселони
Жофре Торрентс під час матчу. Фото: instagram.com/jofre.ts/

Юний лівий захисник "Барселони" Жофре Торрентс привернув увагу головного тренера Ганса-Дітера Фліка під час передсезонного турне клубу Азією.

Вихованець академії Ла Масія, якому виповнилося 18 років, отримав запрошення на тренування з першою командою, що стало важливим сигналом довіри та віри в потенціал, повідомляє Sempre Barca.

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Ганс-Дітер Флік розглядає Жофре Торрентса як потенційну заміну травмованому Алехандро Бальде. Раніше молодий захисник продовжив контракт із клубом до літа 2028 року. Це знак того, що "Барселона" всерйоз на нього розраховує.

Що відомо про Жофре Торрентса

Попри те, що у 2023 році травма загальмувала розвиток гравця, захисник швидко відновився та повернувся у статус одного з найталановитіших вихованців клубу. Він уже грає за "Барселону Атлетик" у Сегунді, де демонстрував упевненість та зрілість у діях на фланзі.

Жофре Торрентс
Жофре Торрентс святкує гол. Фото: instagram.com/jofre.ts/

Жофре Торрентса хвалять не лише за дії на полі, а й за лідерські якості, які він постійно проявляє серед однолітків. Журналісти порівнюють гравця з представниками попереднього поповнення складу "Барселони" з Ла Масії, а саме з Пау Кубарсі та Ламіном Ямалем. Експерти відзначають тактичне мислення гравця, його фізичну витривалість та точні подачі.

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спорт футбол Барселона Ханс-Дітер Флік Жофре Торрентс
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
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