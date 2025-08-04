Флик готов представить новую молодую звезду Барселоны

Жофре Торрентс во время матча. Фото: instagram.com/jofre.ts/

Юный левый защитник "Барселоны" Жофре Торрентс привлек внимание главного тренера Ганса-Дитера Флика во время предсезонного турне клуба по Азии.

Воспитанник академии Ла Масия, которому исполнилось 18 лет, получил приглашение на тренировки с первой командой, что стало важным сигналом доверия и веры в потенциал, сообщает Sempre Barca.

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Ганс-Дитер Флик рассматривает Жофре Торрентса как потенциальную замену травмированному Алехандро Бальде. Ранее молодой защитник продлил контракт с клубом до лета 2028 года. Это знак того, что "Барселона" всерьез на него рассчитывает.

Что известно про Жофре Торрентса

Несмотря на то, что в 2023 году травма затормозила развитие игрока, защитник быстро восстановился и вернулся в статус одного из самых талантливых воспитанников клуба. Он уже играет за "Барселону Атлетик" в Сегунде, где демонстрировал уверенность и зрелость в действиях на фланге.

Жофре Торрентс празднует гол. Фото: instagram.com/jofre.ts/

Жофре Торрентса хвалят не только за действия на поле, но и за лидерские качества, которые он постоянно проявляет среди сверстников. Журналисты сравнивают игрока с представителями предыдущего пополнения состава "Барселоны" из Ла Масии, а именно с Пау Кубарси и Ламином Ямалем. Эксперты отмечаются тактическое мышление игрока, его физическую выносливость и точные подачи.

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