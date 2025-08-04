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Главная Спорт Барселона открыла новую звезду, которая восхитит болельщиков

Барселона открыла новую звезду, которая восхитит болельщиков

Ua ru
Дата публикации 4 августа 2025 13:17
Флик готов представить новую молодую звезду Барселоны
Жофре Торрентс во время матча. Фото: instagram.com/jofre.ts/

Юный левый защитник "Барселоны" Жофре Торрентс привлек внимание главного тренера Ганса-Дитера Флика во время предсезонного турне клуба по Азии.

Воспитанник академии Ла Масия, которому исполнилось 18 лет, получил приглашение на тренировки с первой командой, что стало важным сигналом доверия и веры в потенциал, сообщает Sempre Barca.

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Ганс-Дитер Флик рассматривает Жофре Торрентса как потенциальную замену травмированному Алехандро Бальде. Ранее молодой защитник продлил контракт с клубом до лета 2028 года. Это знак того, что "Барселона" всерьез на него рассчитывает. 

Что известно про Жофре Торрентса

Несмотря на то, что в 2023 году травма затормозила развитие игрока, защитник быстро восстановился и вернулся в статус одного из самых талантливых воспитанников клуба. Он уже играет за "Барселону Атлетик" в Сегунде, где демонстрировал уверенность и зрелость в действиях на фланге. 

Жофре Торрентс
Жофре Торрентс празднует гол. Фото: instagram.com/jofre.ts/

Жофре Торрентса хвалят не только за действия на поле, но и за лидерские качества, которые он постоянно проявляет среди сверстников. Журналисты сравнивают игрока с представителями предыдущего пополнения состава "Барселоны" из Ла Масии, а именно с Пау Кубарси и Ламином Ямалем. Эксперты отмечаются тактическое мышление игрока, его физическую выносливость и точные подачи. 

Напомним, в чемпионате Дании игроку вручили курьезный приз за удачный поединок. 

Донецкий "Шахтер" готов продать одного из легионеров, но есть важное условие. 

"Кудровка" сумела усилить состав сыном одного из известных в прошлом футболистов сборной Украины. 

 

спорт футбол Барселона Ханс-Дитер Флик Жофре Торрентс
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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