Игрок в Дании получил самый курьезный приз в истории футбола

Максим Суля перед игрой. Фото: instagram.com/m_soulas/

Защитник датского клуба "Сендерйюске" Максим Суля получил необычный и курьезный подарок после встречи местной Суперлиги. Француз удостоился звания "Игрок матча".

За это ему вручили тачку, набитую 55 кг свежевскопанной датской картошки, сообщает Instagram-аккаунт датского клуба.

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Это подарок от спонсора по традиции, но в этот раз превзошел все ожидания. Инцидент произошел после двухматчевого противостояния против "Нордшелланда", где "Сендерйюске" вырвал победу на последних минутах. Болельщики команды в соцсетях одновременно смеялись и восхищались, а фото с картофельной тачкой с Максимом на трибуне набрало сотни лайков и репостов.

Максим Суля во время матча. Фото: instagram.com/m_soulas/

Счастливый обладатель запаса картофеля

Картошка сразу же стала символом иронии и практичности: вместо табачной сигары или экскурсии игрок получил универсальный и местный корнеплод. Акция подняла репутацию клуба в медиа, ведь о "Сендерйюске" заговорили по всему миру, а необычный сюрприз попал в подборки самых странных спортивных призов.

Максим Суля и его приз. Фото: instagram.com/dreamteamfc/

Такие нестандартные решения, часто встречающиеся в Скандинавии, подчеркивают уникальность местной культуры и умение превращать футбол в шоу, где выигрывает не только команда, но и атмосфера. Максим показал себя не только на поле, но и в момент "картофельного культа".

Продолжение этой истории уже на подходе: некоторые фанаты предлагают сделать акцию ежегодной, другие — запустить конкурс на лучшее использование призовых 55 кг картошки. Но одно ясно точно: это стало лучшим мемом недавнего европейского уик‑энда.

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