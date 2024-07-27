Курьез на Олимпиаде — теннисист Эбден предложил болельщику сыграть против Джоковича

Курьез на Олимпиаде — теннисист предложил болельщику сыграть вместо него
Легендарный теннисист Новак Джокович сыграл в матче первого тура мужского разряда теннисного турнира на Олимпиаде в Париже. Поединок запомнил не только уверенной игрой фаворита, но и нестандартным поступком его соперника.
Австралиец Мэттью Эбден откровенно получал удовольствие от игры, сообщает портал Новини.LIVE.
Новак Джокович на Олимпиаде-2024 участвует только в одиночном мужском турнире. В первом же раунде он сыграл с 36-летним австралийцем Мэттью Эбденом. Соперник не сумел оказать сербу достойное сопротивление, но запомнился зрителям в этом матче.
Что сделал Эбден
Австралиец проиграл 37-летнему Джоковичу в двух сетах. Он сумел взять только один гейм в конца матча с бронзовым призером Игр в Пекине 2008 года. Мэттью Эбдену не удалось ничего противопоставить именитому сопернику.
Во время одной из пауз в матче австралиец услышал свист болельщиков и подошел к трибуне. Эбден с улыбкой протянул одному из зрителей ракетку и предложил ему выйти на корт и сыграть с Джоковичем. Болельщик отказался, и дальше трибуны смеялись уже над ним.
Новак Джокович — Меттью Эбден — 2:0 (6:0, 6:1)
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