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Курьез на Олимпиаде — теннисист предложил болельщику сыграть вместо него

27 июля 2024 16:55
Валерий Ковалевич - Редактор
Курьез на Олимпиаде — теннисист Эбден предложил болельщику сыграть против Джоковича
Новак Джокович и Мэттью Эбден перед матчем. Фото: Reuters/Edgar Su
Валерий Ковалевич - Редактор

Легендарный теннисист Новак Джокович сыграл в матче первого тура мужского разряда теннисного турнира на Олимпиаде в Париже. Поединок запомнил не только уверенной игрой фаворита, но и нестандартным поступком его соперника. 

Австралиец Мэттью Эбден откровенно получал удовольствие от игры, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Новак Джокович на Олимпиаде-2024 участвует только в одиночном мужском турнире. В первом же раунде он сыграл с 36-летним австралийцем Мэттью Эбденом. Соперник не сумел оказать сербу достойное сопротивление, но запомнился зрителям в этом матче. 

Мэттью Эбден
Мэттью Эбден во время матча. Фото: Reuters/Aleksandra Szmigiel

Что сделал Эбден 

Австралиец проиграл 37-летнему Джоковичу в двух сетах. Он сумел взять только один гейм в конца матча с бронзовым призером Игр в Пекине 2008 года. Мэттью Эбдену не удалось ничего противопоставить именитому сопернику. 

Мэттью Эбден
Мэттью Эбден общается с болельщиком. Фото: скриншот YouTube

Во время одной из пауз в матче австралиец услышал свист болельщиков и подошел к трибуне. Эбден с улыбкой протянул одному из зрителей ракетку и предложил ему выйти на корт и сыграть с Джоковичем. Болельщик отказался, и дальше трибуны смеялись уже над ним. 

Новак Джокович — Меттью Эбден — 2:0 (6:0, 6:1)

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