Курйоз на Олімпіаді — тенісист Ебден запропонував вболівальнику зіграти проти Джоковича

Новак Джокович та Метью Ебден перед матчем. Фото: Reuters/Edgar Su

Легендарний тенісист Новак Джокович зіграв у матчі першого туру чоловічого розряду тенісного турніру на Олімпіаді у Парижі. Поєдинок запам'ятав не лише впевненою грою фаворита, а й нестандартним вчинком його суперника.

Австралієць Метью Ебден відверто отримував задоволення від гри, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Новак Джокович на Олімпіаді-2024 бере участь лише в одиночному чоловічому турнірі. У першому ж раунді він зіграв із 36-річним австралійцем Метью Ебденом. Суперник не зумів надати сербу гідного опору, але запам'ятався глядачам у цьому матчі.

Метью Ебден під час матчу. Фото: Reuters/Aleksandra Szmigiel

Що зробив Ебден

Австралієць програв 37-річному Джоковичу у двох сетах. Він зумів взяти лише один гейм у кінці матчу із бронзовим призером Ігор у Пекіні 2008 року. Метью Ебдену не вдалося нічого протиставити іменитому супернику.

Метью Ебден спілкується із вболівальником. Фото: скриншот YouTube

Під час однієї з пауз у матчі австралієць почув свист вболівальників та підійшов до трибуни. Ебден з усмішкою простягнув одному з глядачів ракетку і запропонував йому вийти на корт і зіграти з Джоковичем. Вболівальник відмовився, і далі трибуни сміялися вже з нього.

Новак Джокович — Метью Ебден — 2:0 (6:0, 6:1)

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