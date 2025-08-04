Гравець у Данії отримав найкурйозніший приз в історії футболу

Максим Суля перед грою. Фото: instagram.com/m_soulas/

Захисник данського клубу "Сендерйюске" Максим Суля отримав незвичайний та курйозний подарунок після зустрічі місцевої Суперліги. Француз удостоївся звання "Гравець матчу".

За це йому вручили тачку, набиту 55 кг свіжоскопаної данської картоплі, повідомляє Instagram-аккаунт данського клубу.

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Це подарунок від спонсора за традицією, але цього разу перевершив усі очікування. Інцидент стався після двоматчевого протистояння проти "Нордшелланна", де "Сендерйюске" вирвав перемогу на останніх хвилинах. Уболівальники команди в соцмережах одночасно сміялися та захоплювалися, а фото з картопляною тачкою з Максимом на трибуні набрало сотні лайків та репостів.

Максим Суля під час матчу. Фото: instagram.com/m_soulas/

Щасливий володар запасу картоплі

Картопля одразу ж стала символом іронії та практичності: замість тютюнової сигари або екскурсії гравець отримав універсальний та місцевий коренеплід. Акція підняла репутацію клубу в медіа, адже про "Сендерйюске" заговорили в усьому світі, а незвичайний сюрприз потрапив до добірок найдивніших спортивних призів.

Максим Суля та його приз. Фото: instagram.com/dreamteamfc/

Такі нестандартні рішення, що часто трапляються в Скандинавії, підкреслюють унікальність місцевої культури та вміння перетворювати футбол на шоу, де виграє не тільки команда, а й атмосфера. Максим показав себе не тільки на полі, а й у момент "картопляного культу".

Продовження цієї історії вже на підході: деякі фанати пропонують зробити акцію щорічною, інші — запустити конкурс на найкраще використання призових 55 кг картоплі. Але одне ясно точно: це стало найкращим мемом нещодавнього європейського вікенду.

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