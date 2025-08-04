Футболист Кривбасса Омельченко сбежал из Украины

Игорь Омельченко во время выхода на поле. Фото: instagram.com/i.omelchenko_/

В украинском футболе произошла необычная ситуация с участием молодого голкипера "Кривбасса" Игоря Омельченко. После завершения летних сборов команды стало известно, что 19-летний вратарь не вернулся с командой в расположение клуба.

Омельченко считался перспективным игроком, сообщил на своем YouTube-канале журналист Игорь Бурбас.

Реклама

Читайте также:

Игорь Омельченко был основным вратарем молодежной команды "Кривбасса" и не раз попадал в заявки на матчи Премьер-лиги. Однако, по информации из лагеря клуба, футболист прекратил выходить на связь во время подготовки к новому сезону.

Игорь Омельченко во время матча. Фото: instagram.com/i.omelchenko_/

Что произошло с игроком "Кривбасса"

Внутри клуба ситуацию комментируют с осторожностью. Некоторые источники утверждают, что игрок всерьез задумывается о завершении карьеры и готов даже пожертвовать действующим контрактом, несмотря на возможные санкции со стороны клуба.

Контракт с "Кривбассом" действует до лета 2026 года. В прошлом сезоне Игорь Омельченко провел 25 матчей за команду U-19 и пропустил 49 мячей. В "Кривбасс" он пришел летом 2022 года и считался одним из стабильных игроков молодежного состава.

Это уже второй похожий случай за лето. В июле нападающий "Металлиста 1925" Алексей Сидоров также покинул Украину без ведома клуба.

Напомним, сын Олега Гусева ушел из "Динамо", чтобы пополнить состав сенсационной команды.

"Шахтер" повысил стоимость Кевина перед возможной продажей игрока.

В Дании одному из футболистов вручили неожиданный приз после победы над сильным соперником.

В "Барселоне" появится новая молодая звезда, которая закроет проблемную позицию.