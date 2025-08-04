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Главная Спорт Молодой украинский футболист отказался возвращаться из-за границы

Молодой украинский футболист отказался возвращаться из-за границы

Ua ru
Дата публикации 4 августа 2025 13:41
Футболист Кривбасса Омельченко сбежал из Украины
Игорь Омельченко во время выхода на поле. Фото: instagram.com/i.omelchenko_/

В украинском футболе произошла необычная ситуация с участием молодого голкипера "Кривбасса" Игоря Омельченко. После завершения летних сборов команды стало известно, что 19-летний вратарь не вернулся с командой в расположение клуба.

Омельченко считался перспективным игроком, сообщил на своем YouTube-канале журналист Игорь Бурбас. 

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Игорь Омельченко был основным вратарем молодежной команды "Кривбасса" и не раз попадал в заявки на матчи Премьер-лиги. Однако, по информации из лагеря клуба, футболист прекратил выходить на связь во время подготовки к новому сезону. 

Игорь Омельченко
Игорь Омельченко во время матча. Фото: instagram.com/i.omelchenko_/

Что произошло с игроком "Кривбасса"

Внутри клуба ситуацию комментируют с осторожностью. Некоторые источники утверждают, что игрок всерьез задумывается о завершении карьеры и готов даже пожертвовать действующим контрактом, несмотря на возможные санкции со стороны клуба.

Контракт с "Кривбассом" действует до лета 2026 года. В прошлом сезоне Игорь Омельченко провел 25 матчей за команду U-19 и пропустил 49 мячей. В "Кривбасс" он пришел летом 2022 года и считался одним из стабильных игроков молодежного состава.

Это уже второй похожий случай за лето. В июле нападающий "Металлиста 1925" Алексей Сидоров также покинул Украину без ведома клуба.   

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скандал спорт футбол УПЛ Кривбасс
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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