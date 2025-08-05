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Главная Спорт Примирения не получилось — вскоре семья Гвардиолы распадется

Примирения не получилось — вскоре семья Гвардиолы распадется

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2025 08:28
Пеп Гвардиола и Кристина Серра решили расстаться со второй попытки
Хосеп Гвардиола с женой. Фото: firstdaily.ng

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола и его жена Кристина Серра все же решили разорвать брак. Однако, произошло это со второй попытки.

Брак распался после 30 лет отношений, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Хосеп Гвардиола с женой
Кристина Серра и Хосеп Гвардиола. Фото: lavanguardia.com

Гвардиола станет холостым мужчиной

Пара Гвардиолы и Серры рассматривала развод еще с декабря 2024 года, но в начале 2025 года Хосеп навестил жену в Барселоне и они решили спасти брак.

Однако усилия оказались тщетными из-за охлаждения чувств на расстоянии. Гвардиола постоянно проживал в Манчестере из-за работы, тогда как Серра проводила время в Барселоне и Лондоне. В начале года Хосеп обещал приезжать каждые выходные, чтобы сохранить брак.

Однако, супруги продолжили видеться лишь на семейных праздниках и коротких отпусках.

Хосеп Гвардиола с женой
Хосеп Гвардиола. Фото: "Ман Сити"

Ожидается, что соглашение о разводе будет подписано в ближайшие недели.

Гвардиола и Серра поженились в 2014 году, а до этого 20 лет жили вместе. У пары трое детей: Мария, Мариус и Валентина.

В прошлом сезоне проблемы в отношениях с женой были в тот же период, когда у "Ман Сити" начался спад в результатах.

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Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
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