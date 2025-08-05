Пеп Гвардиола и Кристина Серра решили расстаться со второй попытки

Примирения не получилось — вскоре семья Гвардиолы распадется
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола и его жена Кристина Серра все же решили разорвать брак. Однако, произошло это со второй попытки.
Брак распался после 30 лет отношений, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Гвардиола станет холостым мужчиной
Пара Гвардиолы и Серры рассматривала развод еще с декабря 2024 года, но в начале 2025 года Хосеп навестил жену в Барселоне и они решили спасти брак.
Однако усилия оказались тщетными из-за охлаждения чувств на расстоянии. Гвардиола постоянно проживал в Манчестере из-за работы, тогда как Серра проводила время в Барселоне и Лондоне. В начале года Хосеп обещал приезжать каждые выходные, чтобы сохранить брак.
Однако, супруги продолжили видеться лишь на семейных праздниках и коротких отпусках.
Ожидается, что соглашение о разводе будет подписано в ближайшие недели.
Гвардиола и Серра поженились в 2014 году, а до этого 20 лет жили вместе. У пары трое детей: Мария, Мариус и Валентина.
В прошлом сезоне проблемы в отношениях с женой были в тот же период, когда у "Ман Сити" начался спад в результатах.
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