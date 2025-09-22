Луїс Ортіс викликав Олександра Усика на бій

Олександр Усик. Фото: Reuters

Абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик ще не вирішив коли та з ким проведе наступний бій. При цьому, в WBO зобов’язали його битися з Джозефом Паркером, але українець завжди може відмовитись від поєдинку.

Наразі серед можливих суперників Усика з’явився 46-річний кубинець Луїс Ортіс, який викликав його на бій, повідомив портал The Ring.

Усика викликали на бій

Кубинський важковаговик раніше повернувся на ринг переконливою перемогою нокаутом в першому раунді над американцем Філіпом Пенсоном.

Після бою Ортіс викликав на бій Ентоні Джошуа, Олександра Усика, Даніеля Дюбуа та Мозеса Ітауму.

"Я можу бится з усіма. Я дуже радий цій можливості. Я в хорошій психологічній формі, моє тіло почувається добре. Моя родина поряд, я щасливий", — сказав кубинець.

Ортіс раніше був претендентом на титул WBC, який тоді утримував Деонтей Вайлдер. Вони двічі боксували і Луїс програвав достроково.

