Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Боксер на прізвисько Кін Конг викликав Усика на бій

Боксер на прізвисько Кін Конг викликав Усика на бій

Ua ru
Дата публікації: 22 вересня 2025 00:34
Луїс Ортіс викликав Олександра Усика на бій
Олександр Усик. Фото: Reuters

Абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик ще не вирішив коли та з ким проведе наступний бій. При цьому, в WBO зобов’язали його битися з Джозефом Паркером, але українець завжди може відмовитись від поєдинку.

Наразі серед можливих суперників Усика з’явився 46-річний кубинець Луїс Ортіс, який викликав його на бій, повідомив портал The Ring.

Реклама
Читайте також:

Усика викликали на бій

Кубинський важковаговик раніше повернувся на ринг переконливою перемогою нокаутом в першому раунді над американцем Філіпом Пенсоном.

Після бою Ортіс викликав на бій Ентоні Джошуа, Олександра Усика, Даніеля Дюбуа та Мозеса Ітауму.

"Я можу бится з усіма. Я дуже радий цій можливості. Я в хорошій психологічній формі, моє тіло почувається добре. Моя родина поряд, я щасливий", — сказав кубинець.

Ортіс раніше був претендентом на титул WBC, який тоді утримував Деонтей Вайлдер. Вони двічі боксували і Луїс програвав достроково.

Нагадаємо, центрального захисника "Динамо" та збірної України визнали найкращим у світі за грою головою.

Колишній гравець "Динамо" Артем Кравець відповів на коментарі Ігоря Суркіса щодо його інтерв'ю.

Олександр Усик бокс суперважка вага професійний бокс українські боксери
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації