Головна Спорт Футболіста київського Динамо визнали найкращим у світі

Футболіста київського Динамо визнали найкращим у світі

Ua ru
Дата публікації: 20 вересня 2025 15:58
Тарас Михавко з Динамо — найкращий захисник у світі до 21 року
Тарас Михавко після голу "Оболоні". Фото: "Динамо"

Київське "Динамо" в останні сезони не славиться своєю грою в обороні. При цьому, їх лівий центрбек Тарас Михавко став одним з кращих у світі.

Про це йдеться у публікації аналітичної організації CIES.

Читайте також:
Тарас Михавко
Тарас Михавко. Фото: "Динамо"

Михавко показав кращий відсоток виграних єдиноборств

Міжнародний центр спортивних досліджень CIES визнав Михавка найкращим гравцем до 21 року у світі за показником виграних верхових дуелей.

У рейтингу, складеному серед футболістів із 55 провідних ліг планети, український центрбек продемонстрував ефективність — 92,3% успіху на другому поверсі.

Цікаво, що на третій позиції в цьому рейтингу захисник "Реалу" Дін Хьосенс, який влітку перейшов з "Борнмута" за 50 млн євро.

Тарас Михавко
Рейтинг CIES. Фото: CIES

Михавко цього сезону провів 11 матчів та забив три голи у ворота суперника.

рейтинг футбол Динамо УПЛ Тарас Михавко
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
