Тарас Михавко з Динамо — найкращий захисник у світі до 21 року

Тарас Михавко після голу "Оболоні". Фото: "Динамо"

Київське "Динамо" в останні сезони не славиться своєю грою в обороні. При цьому, їх лівий центрбек Тарас Михавко став одним з кращих у світі.

Про це йдеться у публікації аналітичної організації CIES.

Тарас Михавко. Фото: "Динамо"

Михавко показав кращий відсоток виграних єдиноборств

Міжнародний центр спортивних досліджень CIES визнав Михавка найкращим гравцем до 21 року у світі за показником виграних верхових дуелей.

У рейтингу, складеному серед футболістів із 55 провідних ліг планети, український центрбек продемонстрував ефективність — 92,3% успіху на другому поверсі.

Цікаво, що на третій позиції в цьому рейтингу захисник "Реалу" Дін Хьосенс, який влітку перейшов з "Борнмута" за 50 млн євро.

Рейтинг CIES. Фото: CIES

Михавко цього сезону провів 11 матчів та забив три голи у ворота суперника.

