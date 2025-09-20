Тарас Михавко з Динамо — найкращий захисник у світі до 21 року

Футболіста київського Динамо визнали найкращим у світі
Київське "Динамо" в останні сезони не славиться своєю грою в обороні. При цьому, їх лівий центрбек Тарас Михавко став одним з кращих у світі.
Про це йдеться у публікації аналітичної організації CIES.
Михавко показав кращий відсоток виграних єдиноборств
Міжнародний центр спортивних досліджень CIES визнав Михавка найкращим гравцем до 21 року у світі за показником виграних верхових дуелей.
У рейтингу, складеному серед футболістів із 55 провідних ліг планети, український центрбек продемонстрував ефективність — 92,3% успіху на другому поверсі.
Цікаво, що на третій позиції в цьому рейтингу захисник "Реалу" Дін Хьосенс, який влітку перейшов з "Борнмута" за 50 млн євро.
Михавко цього сезону провів 11 матчів та забив три голи у ворота суперника.
