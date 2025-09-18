Відео
Головна Спорт Кварцяний назвав тренера, якого хоче бачити в Карпатах

Кварцяний назвав тренера, якого хоче бачити в Карпатах

Дата публікації: 18 вересня 2025 15:05
Кварцяний оцінив перспективи Лужного на чолі Карпат
Тренер Віталій Кварцяний. Фото: УНІАН

Львівські "Карпати" продовжують перебувати в центрі уваги футбольних уболівальників. У клубі обговорюють майбутнє головного тренера.

На тлі чуток про можливі кадрові зміни все частіше лунають імена фахівців, які могли б очолити команду, повідомляє Sport.ua.

Досвідчені тренери не приховують, що "Карпати" потребують людину, здатну дисциплінувати гравців та вдихнути в клуб новий імпульс. Серед згаданих фігур опинилися наставники з багатим досвідом роботи в українському футболі, авторитетні як для вболівальників, так і для самих футболістів.

Олег Лужный
Олег Лужний під час роботи в "Динамо". Фото: УНІАН

Фаворит на думку Кварцяного

Саме такого фахівця виокремив Віталій Кварцяний, наголосивши, що йдеться про людину, яка здатна працювати на межі можливостей та вимагати того ж від команди. За його словами, це тренер із характером, граничною вимогливістю та любов'ю до справедливості.

Йдеться про Олега Лужного, екскапітана збірної України, який встиг проявити себе і як футболіст, і як наставник. Кварцяний упевнений, що його кандидатура повністю відповідає духу "Карпат" і може стати ключем до розвитку команди.

"Він завжди був трудягою, з безперечним авторитетом і правильними принципами. З ним ми працювали разом, і я знаю, що він ніколи не боїться говорити правду та залишатися справедливим. Саме такий тренер може підійти "Карпатам", — зазначив Кварцяний.

Після п'яти турів в УПЛ львівська команда посідає 12 місце в турнірній таблиці, вона не здобула жодної перемоги.

Нагадаємо, тренера однієї з команд української Прем'єр-ліги запропонували як заміну Сергію Реброву в національній збірній.

Лазарет київського "Динамо" поповнив один із лідерів команди, Олександр Шовковський розповів деталі про травму гравця.

спорт футбол тренер Карпати Львів Віталій Кварцяний Олег Лужний
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
