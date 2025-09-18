Ротань має замінити Реброва — коли це станеться

Сергій Ребров під час матчу. Фото: УНІАН

Колишній півзахисник збірної України Євген Левченко відреагував на невдалий старт національної команди у відборі ЧС-2026. Поразка від Франції та нічия з Азербайджаном посилили дискусію навколо доцільності змін на тренерському містку.

На думку експерта, питання не зводиться до прізвищ, повідомляє Sport.ua.

Реклама

Читайте також:

Євген Левченко впевнений, що важливо зрозуміти, наскільки нинішній наставник відповідає профілю гравців і здатний вибудовувати гру, в якій команда безкомпромісно віддається ідеям тренера. Саме якість виконання та впізнаваність ігрового малюнка, за його словами, мають бути головним індикатором.

Левченко вважає, що для відповіді потрібні внутрішні розмови: діалог із головним тренером та кістяком лідерів, декомпозиція проблеми та узгоджений план. Без такого аналізу кадрові рішення ризикують стати кроком "заради кроку", а не усвідомленою стратегією.

Руслан Ротань проводить тренування. Фото: УНІАН

Хто може замінити Реброва у збірній України

Говорячи про кандидатів, Левченко підкреслив важливість сучасного підходу і "тренера в роботі". Як радикальне, але перспективне рішення експерт згадує молодого фахівця рівня Руслана Ротаня, додаючи, що запрошення відомого іноземця в умовах війни малоймовірне. При цьому найближча розвилка — матч з Ісландією 10 жовтня: очки втрачати не можна.

"У нас хороші виконавці, але важливо зрозуміти, чи підходить наставник цим футболістам і чи є між ними синергія. Якби я був керівником, зібрав би тренера та кістяк і спробував розібратися, що заважає команді. Я б дав карт-бланш Руслану Ротаню, бо зараз футбол вимагає тренера "в роботі", а якісний іноземець у країну не приїде. Доля другого місця, на мою думку, вирішиться 10 жовтня в Рейк'явіку, і нічия нас не влаштовує", — заявив Левченко.

Нагадаємо, "Дніпро-Арену" виставили на продаж — який вигляд зараз має колись сучасний український стадіон.

Тренер "Динамо" Олександр Шовковський розповів про характер травми одного з лідерів команди.