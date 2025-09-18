Ротань має замінити Реброва — коли це станеться

Левченко пояснив, хто може замінити Реброва у збірній України
Колишній півзахисник збірної України Євген Левченко відреагував на невдалий старт національної команди у відборі ЧС-2026. Поразка від Франції та нічия з Азербайджаном посилили дискусію навколо доцільності змін на тренерському містку.
На думку експерта, питання не зводиться до прізвищ, повідомляє Sport.ua.
Євген Левченко впевнений, що важливо зрозуміти, наскільки нинішній наставник відповідає профілю гравців і здатний вибудовувати гру, в якій команда безкомпромісно віддається ідеям тренера. Саме якість виконання та впізнаваність ігрового малюнка, за його словами, мають бути головним індикатором.
Левченко вважає, що для відповіді потрібні внутрішні розмови: діалог із головним тренером та кістяком лідерів, декомпозиція проблеми та узгоджений план. Без такого аналізу кадрові рішення ризикують стати кроком "заради кроку", а не усвідомленою стратегією.
Хто може замінити Реброва у збірній України
Говорячи про кандидатів, Левченко підкреслив важливість сучасного підходу і "тренера в роботі". Як радикальне, але перспективне рішення експерт згадує молодого фахівця рівня Руслана Ротаня, додаючи, що запрошення відомого іноземця в умовах війни малоймовірне. При цьому найближча розвилка — матч з Ісландією 10 жовтня: очки втрачати не можна.
"У нас хороші виконавці, але важливо зрозуміти, чи підходить наставник цим футболістам і чи є між ними синергія. Якби я був керівником, зібрав би тренера та кістяк і спробував розібратися, що заважає команді. Я б дав карт-бланш Руслану Ротаню, бо зараз футбол вимагає тренера "в роботі", а якісний іноземець у країну не приїде. Доля другого місця, на мою думку, вирішиться 10 жовтня в Рейк'явіку, і нічия нас не влаштовує", — заявив Левченко.
