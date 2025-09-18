Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Левченко пояснив, хто може замінити Реброва у збірній України

Левченко пояснив, хто може замінити Реброва у збірній України

Ua ru
Дата публікації: 18 вересня 2025 10:39
Ротань має замінити Реброва — коли це станеться
Сергій Ребров під час матчу. Фото: УНІАН

Колишній півзахисник збірної України Євген Левченко відреагував на невдалий старт національної команди у відборі ЧС-2026. Поразка від Франції та нічия з Азербайджаном посилили дискусію навколо доцільності змін на тренерському містку.

На думку експерта, питання не зводиться до прізвищ, повідомляє Sport.ua.

Реклама
Читайте також:

Євген Левченко впевнений, що важливо зрозуміти, наскільки нинішній наставник відповідає профілю гравців і здатний вибудовувати гру, в якій команда безкомпромісно віддається ідеям тренера. Саме якість виконання та впізнаваність ігрового малюнка, за його словами, мають бути головним індикатором.

Левченко вважає, що для відповіді потрібні внутрішні розмови: діалог із головним тренером та кістяком лідерів, декомпозиція проблеми та узгоджений план. Без такого аналізу кадрові рішення ризикують стати кроком "заради кроку", а не усвідомленою стратегією.

Руслан Ротань
Руслан Ротань проводить тренування. Фото: УНІАН

Хто може замінити Реброва у збірній України

Говорячи про кандидатів, Левченко підкреслив важливість сучасного підходу і "тренера в роботі". Як радикальне, але перспективне рішення експерт згадує молодого фахівця рівня Руслана Ротаня, додаючи, що запрошення відомого іноземця в умовах війни малоймовірне. При цьому найближча розвилка — матч з Ісландією 10 жовтня: очки втрачати не можна.

"У нас хороші виконавці, але важливо зрозуміти, чи підходить наставник цим футболістам і чи є між ними синергія. Якби я був керівником, зібрав би тренера та кістяк і спробував розібратися, що заважає команді. Я б дав карт-бланш Руслану Ротаню, бо зараз футбол вимагає тренера "в роботі", а якісний іноземець у країну не приїде. Доля другого місця, на мою думку, вирішиться 10 жовтня в Рейк'явіку, і нічия нас не влаштовує", — заявив Левченко.

Нагадаємо, "Дніпро-Арену" виставили на продаж — який вигляд зараз має колись сучасний український стадіон.

Тренер "Динамо" Олександр Шовковський розповів про характер травми одного з лідерів команди.

спорт футбол Збірна України з футболу Сергій Ребров Руслан Ротань ЧС-2026 з футболу
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації