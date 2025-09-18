Видео
Левченко объяснил, кто может заменить Реброва в сборной Украины

Левченко объяснил, кто может заменить Реброва в сборной Украины

Ua ru
Дата публикации 18 сентября 2025 10:39
Ротань должен заменить Реброва — когда это произойдет
Сергей Ребров во время матча. Фото: УНИАН

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко отреагировал на неудачный старт национальной команды в отборе ЧМ-2026. Поражение от Франции и ничья с Азербайджаном усилили дискуссию вокруг целесообразности перемен на тренерском мостике.

По мнению эксперта, вопрос не сводится к фамилиям, сообщает Sport.ua

Читайте также:

Евгений Левченко уверен, что важно понять, насколько нынешний наставник соответствует профилю игроков и способен выстраивать игру, в которой команда бескомпромиссно отдается идеям тренера. Именно качество исполнения и узнаваемость игрового рисунка, по его словам, должны быть главным индикатором.

Левченко считает, что для ответа нужны внутренние разговоры: диалог с главным тренером и костяком лидеров, декомпозиция проблемы и согласованный план. Без такого анализа кадровые решения рискуют стать шагом "ради шага", а не осознанной стратегией. 

Руслан Ротань
Руслан Ротань проводит тренировки. Фото: УНИАН

Кто может заменить Реброва в сборной Украины

Говоря о кандидатах, Левченко подчеркнул важность современного подхода и "тренера в работе". В качестве радикального, но перспективного решения эксперт упоминает молодого специалиста уровня Руслана Ротаня, добавляя, что приглашение известного иностранца в условиях войны маловероятно. При этом ближайшая развилка — матч с Исландией 10 октября: очки терять нельзя.

"У нас хорошие исполнители, но важно понять, подходит ли наставник этим футболистам и есть ли между ними синергия. Если бы я был руководителем, собрал бы тренера и костяк и попытался разобраться, что мешает команде. Я бы дал карт-бланш Руслану Ротаню, потому что сейчас футбол требует тренера "в работе", а качественный иностранец в страну не приедет. Судьба второго места, по моему мнению, решится 10 октября в Рейкьявике, и ничья нас не устраивает", — заявил Левченко.  

Напомним, "Днепр-Арену" выставили на продажу — как сейчас выглядит некогда современный украинский стадион. 

Тренер "Динамо" Александр Шовковский рассказал о характере травмы одного из лидеров команды. 

спорт футбол Сборная Украины по футболу Сергей Ребров Руслан Ротань ЧМ-2026 по футболу
Максим Яворницкий
Автор:
Максим Яворницкий
