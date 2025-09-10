Милевский безжалостно раскритиковал Реброва и сборную Украины

Александр Зинченко борется с соперником. Фото: Reuters/Aziz Karimov

Сборная Украины продолжает буксовать в квалификации ЧМ-2026. После поражения от Франции (0:2) команда Сергея Реброва не смогла победить Азербайджан и увезла из Баку лишь ничью.

Бывший нападающий "Динамо" и национальной сборной Артем Милевский поделился своим мнением об игре в интервью Blik.

В турнирной таблице "сине-желтые" занимают третье место, уступая Франции и Исландии. Артем Милевский отметил, что команда не создала стопроцентных моментов и выглядела слишком пассивно против соперника, которого обязана была обыгрывать.

Игровой момент матча. Фото: Reuters/Aziz Karimov

По словам Милевского, тактические ошибки и отсутствие остроты в атаке стали ключевыми причинами неудачи. Он с иронией добавил, что в домашнем матче его спутница Тамила, имеющая азербайджанские корни, радовалась ничейному исходу.

Милевский о сборной Украины

Экс-форвард подчеркнул, что болельщики вправе ожидать большего. Артем напомнил, как во время его игровой карьеры каждый футболист сражался за свою страну в каждом матче.

"А сейчас у игроков топ-клубы, сборы в Марбелье, но результата нет. Ярмоленко не вызвали, и это ошибка. Он мог выйти даже на полчаса и изменить игру. Сегодня у сборной нет своего лица. Единственное светлое пятно — Забарный. Он действительно тянет команду и заслуживает уважения", — заявил Милевский.

Напомним, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров перестал общаться с болельщиками после ничьей с Азербайджаном.

