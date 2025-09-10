Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Ребров отказался общаться с болельщиками сборной Украины

Ребров отказался общаться с болельщиками сборной Украины

Ua ru
Дата публикации 10 сентября 2025 13:03
Ребров ответил фанатам сборной Украины неожиданным шагом
Сергей Ребров руководит игрой команды. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Сборная Украины продолжает непросто стартовать в отборе на чемпионат мира-2026. После поражения от Франции подопечные Сергея Реброва сыграли вничью с Азербайджаном (1:1), что вызвало бурю негодования среди болельщиков.

В соцсетях тренера буквально завалили негативными отзывами, после чего он закрыл возможность комментирования своих сообщений в Instagram

Реклама
Читайте также:

Болельщики сборной Украины обвинили Сергея Реброва в ошибках тактики, несвоевременных заменах и упущенных очках в матче, который многие считали обязательным к победе. 

Сергей Ребров
Сергей Ребров во время поединка. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Под давлением критики главный тренер национальной команды сделал шаг, который не остался незамеченным. Ребров закрыл возможность комментирования своих публикаций, оставив лишь возможность просматривать фото без обратной связи. 

Сергей Ребров
Комментарии на странице Реброва закрыты. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy/

Реакция на поступок Реброва 

Такое решение стало прямым ответом на шквал негативных эмоций со стороны фанатов. В украинском сегменте соцсетей многие расценили это как показатель напряжённости внутри команды и давления, с которым приходится работать наставнику.

Впереди у сборной Украины ключевая игра: 10 октября команда встретится с Исландией. После двух туров "сине-желтые" имеют всего одно очко и рискуют оказаться в сложной ситуации уже на старте отбора. 

Напомним, хавбек сборной Украины Георгий Судаков обратился к болельщикам после ничьей с Азербайджаном. 

А голкипер Анатолий Трубин не скрывал разочарования из-за результатов национальной команды в отборе на Кубок Мира. 

спорт футбол Сборная Украины по футболу Сергей Ребров ЧМ-2026 по футболу
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации