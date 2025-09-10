Ребров ответил фанатам сборной Украины неожиданным шагом

Сергей Ребров руководит игрой команды. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Сборная Украины продолжает непросто стартовать в отборе на чемпионат мира-2026. После поражения от Франции подопечные Сергея Реброва сыграли вничью с Азербайджаном (1:1), что вызвало бурю негодования среди болельщиков.

В соцсетях тренера буквально завалили негативными отзывами, после чего он закрыл возможность комментирования своих сообщений в Instagram.

Болельщики сборной Украины обвинили Сергея Реброва в ошибках тактики, несвоевременных заменах и упущенных очках в матче, который многие считали обязательным к победе.

Сергей Ребров во время поединка. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Под давлением критики главный тренер национальной команды сделал шаг, который не остался незамеченным. Ребров закрыл возможность комментирования своих публикаций, оставив лишь возможность просматривать фото без обратной связи.

Комментарии на странице Реброва закрыты. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy/

Реакция на поступок Реброва

Такое решение стало прямым ответом на шквал негативных эмоций со стороны фанатов. В украинском сегменте соцсетей многие расценили это как показатель напряжённости внутри команды и давления, с которым приходится работать наставнику.

Впереди у сборной Украины ключевая игра: 10 октября команда встретится с Исландией. После двух туров "сине-желтые" имеют всего одно очко и рискуют оказаться в сложной ситуации уже на старте отбора.

Напомним, хавбек сборной Украины Георгий Судаков обратился к болельщикам после ничьей с Азербайджаном.

А голкипер Анатолий Трубин не скрывал разочарования из-за результатов национальной команды в отборе на Кубок Мира.