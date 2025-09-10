Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Трубин эмоционально отреагировал на поражение сборной Украины

Трубин эмоционально отреагировал на поражение сборной Украины

Ua ru
Дата публикации 10 сентября 2025 11:21
Трубин откровенно раскрыл проблемы сборной Украины
Анатолий Трубин в лагере сборной Украины. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Сборная Украины снова не сумела добиться победы в отборочном турнире чемпионата мира-2026. После поражения от Франции (0:2) команда Сергея Реброва в Баку сыграла вничью с Азербайджаном (1:1) и набрала лишь одно очко после двух туров.

Голкипер "сине-желтых" Анатолий Трубин в интервью Megogo не скрывал разочарования после матча в Баку. 

Реклама
Читайте также:

Поединок против Азербайджана, которого многие считали аутсайдером группы, складывался для украинцев непросто. Гол в ворота хозяев команда забила после индивидуального прохода Зубкова, однако преимущество удержать не сумела. 

Анатолий Трубин
Анатолий Трубин во время матча. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

В концовке встречи азербайджанцы использовали один из немногих своих моментов и сравняли счёт. Подопечные Реброва не смогли переломить игру и упустили возможность впервые набрать три очка в отборе.

Эмоции после финального свистка

Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин не скрывал разочарования. По его словам, такие результаты недопустимы для команды, которая ставит перед собой задачу выйти на чемпионат мира.

"Это стыдный результат. Мы должны выигрывать такие матчи, несмотря ни на что. Если хотим чего-то достичь, каждый игрок обязан задуматься о своем вкладе в команду. Следующий сбор станет решающим, и только от нас зависит, как мы будем выполнять поставленные задачи", — рассказал Трубин.

Свой следующий матч сборная Украины проведет на выезде 10 октября против Исландии. 

Напомним, олимпийской чемпионке Ярославе Магучих предлагали отказаться от украинского гражданства за солидное вознаграждение. 

Украинский боксер Александр Усик сыграет в футбол, и речь не о матчах житомирского "Полесья". 

спорт футбол Сборная Украины по футболу Анатолий Трубин ЧМ-2026 по футболу
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации