Трубин откровенно раскрыл проблемы сборной Украины

Анатолий Трубин в лагере сборной Украины. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Сборная Украины снова не сумела добиться победы в отборочном турнире чемпионата мира-2026. После поражения от Франции (0:2) команда Сергея Реброва в Баку сыграла вничью с Азербайджаном (1:1) и набрала лишь одно очко после двух туров.

Голкипер "сине-желтых" Анатолий Трубин в интервью Megogo не скрывал разочарования после матча в Баку.

Поединок против Азербайджана, которого многие считали аутсайдером группы, складывался для украинцев непросто. Гол в ворота хозяев команда забила после индивидуального прохода Зубкова, однако преимущество удержать не сумела.

Анатолий Трубин во время матча. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

В концовке встречи азербайджанцы использовали один из немногих своих моментов и сравняли счёт. Подопечные Реброва не смогли переломить игру и упустили возможность впервые набрать три очка в отборе.

Эмоции после финального свистка

Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин не скрывал разочарования. По его словам, такие результаты недопустимы для команды, которая ставит перед собой задачу выйти на чемпионат мира.

"Это стыдный результат. Мы должны выигрывать такие матчи, несмотря ни на что. Если хотим чего-то достичь, каждый игрок обязан задуматься о своем вкладе в команду. Следующий сбор станет решающим, и только от нас зависит, как мы будем выполнять поставленные задачи", — рассказал Трубин.

Свой следующий матч сборная Украины проведет на выезде 10 октября против Исландии.

