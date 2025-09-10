Трубін розкритикував гру збірної України при Реброві

Анатолій Трубін у таборі збірної України. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Збірна України знову не зуміла домогтися перемоги у відбірковому турнірі чемпіонату світу-2026. Після поразки від Франції (0:2) команда Сергія Реброва в Баку зіграла внічию з Азербайджаном (1:1) і набрала лише одне очко після двох турів.

Голкіпер "синьо-жовтих" Анатолій Трубін в інтерв'ю Megogo не приховував розчарування після матчу в Баку.

Реклама

Читайте також:

Поєдинок проти Азербайджану, якого багато хто вважав аутсайдером групи, складався для українців непросто. Гол у ворота господарів команда забила після індивідуального проходу Зубкова, проте перевагу втримати не зуміла.

Анатолій Трубін під час матчу. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Наприкінці зустрічі азербайджанці використали один із небагатьох своїх моментів та зрівняли рахунок. Підопічні Реброва не змогли переломити гру і втратили можливість вперше набрати три очки у відборі.

Емоції після фінального свистка

Воротар збірної України Анатолій Трубін не приховував розчарування. За його словами, такі результати неприпустимі для команди, яка ставить перед собою завдання вийти на чемпіонат світу.

"Це соромний результат. Ми повинні вигравати такі матчі, незважаючи ні на що. Якщо хочемо чогось досягти, кожен гравець зобов'язаний задуматися про свій внесок у команду. Наступний збір стане вирішальним, і тільки від нас залежить, як ми будемо виконувати поставлені завдання", — розповів Трубін.

Свій наступний матч збірна України проведе на виїзді 10 жовтня проти Ісландії.

Нагадаємо, олімпійській чемпіонці Ярославі Магучіх пропонували відмовитися від українського громадянства за солідну винагороду.

Український боксер Олександр Усик зіграє у футбол, і мова не про матчі житомирського "Полісся".