Ребров пояснив провал України в матчі з Азербайджаном у кваліфікації ЧС 2026

Головний тренер збірної України Сергій Ребров. Фото: УАФ

Збірна України з футболу в кваліфікації на чемпіонат світу-2026 не обіграла Азербайджан. В Баку команди зіграли 1:1.

Після матчу головний тренер збірної України Сергій Ребров в ефірі MEGOGO прокоментував провал в Баку.

Реклама

Читайте також:

Ребров знайшов виправдання результату

Ребров заявив, що команді не вдалося перемогти через недостатню кількість створених моментів, особливо в першій половині гри. На думку тренера, навантаження на штрафний майданчик почалося лише в останні 15 хвилин, хоча це варто було робити раніше, враховуючи труднощі з п’ятьма захисниками.

Ребров також зазначив, що суперник здивував компактною грою, відмінною від матчу проти Ісландії, а важкі умови поля додатково ускладнили створення гольових ситуацій. При цьому, він підкреслив, що це не виправдання, адже команда мала більше атакувати штрафний майданчик.

Щодо спірних моментів з пенальті, він визнав, що скасування удару на користь України та призначення пенальті в їхні ворота після перегляду ВАР вплинули на ритм гри.

"Так, нам збило гру, коли нам поставили пенальті. Але якщо в інші ворота не ставлять пенальті на 3-й хвилині, я не думаю, що це щось поміняло б у грі. Це рішення арбітра, вони перевіряли ВАР, я не можу це коментувати", — сказав Ребров.

Нагадаємо, український легіонер "Роми" Артем Довбик отримає шанс від Джан П'єро Гасперіні.

Український воротар мадридського "Реалу" Андрій Лунін не отримає шансу в клубі.