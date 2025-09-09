Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Україна з Ребровим знову провалилась і не обіграла Азербайджан

Україна з Ребровим знову провалилась і не обіграла Азербайджан

Ua ru
Дата публікації: 9 вересня 2025 21:15
Україна не змогла обіграти Азербайджан і ускладнила шанси на ЧС-2026
Матч Азербайджан — Україна. Фото: Reuters

В рамках другого туру групового раунду кваліфікації чемпіонату світу з футболу збірна України зіграла з Азербайджаном. Матч пройшов на "Республіканському стадіоні ім. Тофіка Бахрамова" в Баку.

Матч завершився нічиєю 1:1, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:
Матч Азербайджан — Украина
Збірна України. Фото: Reuters

Збірна України з Ребровим звикла до провалів

Ребров виставив на матч майже всіх гравців, що грали проти Франції. Змінами стали лише Владислав Ванат, Артем Бондаренко та Олег Очеретько, які замінили Артема Довбика, Єгора Ярмолюка та Олексія Гуцуляка.

Перший небезпечний момент був на початку гри, коли захисник рукою зупинив вихід Ваната один на один з голкіпером. Суддя відразу призначив пенальті, яке потім скасував після ВАР. Однак, фол на 11-метровий скоріше був, ніж не був.

Матч Азербайджан — Украина
Матч Азербайджан — Україна. Фото: Reuters

Після моменту з пенальті Україна почала стерильно контролювати м'яч, а єдиний удар по воротах завдав Георгій Судаков.

У другому таймі Україна почала грати активніше, що дало більше моментів у воріт суперника. Однак, ударів по воротах досі було дуже мало.

На 51-й хвилині українці відкрили рахунок. Олександр Зубков прострілив з правого флангу в центр штрафного майданчика, а Судаков пробив низом у дальній кут воріт.

Матч Азербайджан — Украина
Матч Азербайджан — Україна. Фото: Reuters

Україна після голу впевнено вела гру і другий гол мав стати лише питанням часу. Однак, в одному з епізодів в своїй штрафній Олександр Зінченко непомітно для судді зіграв рукою, але на ВАР побачили цей момент — пенальті.

З 11 метрів Махмудов переграв Трубіна. Після забитого м'яча Азербайджан закрився в глухій обороні та втримав рахунок 1:1.

Азербайджан — Україна 1:1

Голи: Махмудов, 72 (пен.) — Судаков, 51

Азербайджан: Магомедалієв — Алієв (А. Гусейнов, 66), Бадалов, Мустафазаде, Кривоцюк, Джафаргулієв — Хайбулаєв (Абдуллазаде, 78), Махмудов, Ахмедзаде (Т. Байрамов, 53) — Емрелі (Гурбанли, 66), Дадашов (А. Нурієв, 66).

Україна: Трубін — Конопля, Забарний, Матвієнко, Зінченко (Михайліченко, 84) — Очеретько (Шапаренко, 75), Калюжний (Ярмолюк, 61), Бондаренко (Волошин, 75) — Зубков, Ванат (Довбик, 61), Судаков.

Попередження: Дадашов, Махмудов — Калюжний, Зінченко

Нагадаємо, український форвард Артем Довбик отримає шанс стати важливим гравцем "Роми".

Український голкіпер мадридського "Реалу" Андрій Лунін почув невтішні слова про свій статус.

Азербайджан футбол Збірна України з футболу Сергій Ребров ЧС-2026 з футболу
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації