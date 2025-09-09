Україна не змогла обіграти Азербайджан і ускладнила шанси на ЧС-2026

Матч Азербайджан — Україна. Фото: Reuters

В рамках другого туру групового раунду кваліфікації чемпіонату світу з футболу збірна України зіграла з Азербайджаном. Матч пройшов на "Республіканському стадіоні ім. Тофіка Бахрамова" в Баку.

Матч завершився нічиєю 1:1, повідомив портал Новини.LIVE.

Збірна України. Фото: Reuters

Збірна України з Ребровим звикла до провалів

Ребров виставив на матч майже всіх гравців, що грали проти Франції. Змінами стали лише Владислав Ванат, Артем Бондаренко та Олег Очеретько, які замінили Артема Довбика, Єгора Ярмолюка та Олексія Гуцуляка.

Перший небезпечний момент був на початку гри, коли захисник рукою зупинив вихід Ваната один на один з голкіпером. Суддя відразу призначив пенальті, яке потім скасував після ВАР. Однак, фол на 11-метровий скоріше був, ніж не був.

Матч Азербайджан — Україна. Фото: Reuters

Після моменту з пенальті Україна почала стерильно контролювати м'яч, а єдиний удар по воротах завдав Георгій Судаков.

У другому таймі Україна почала грати активніше, що дало більше моментів у воріт суперника. Однак, ударів по воротах досі було дуже мало.

На 51-й хвилині українці відкрили рахунок. Олександр Зубков прострілив з правого флангу в центр штрафного майданчика, а Судаков пробив низом у дальній кут воріт.

Матч Азербайджан — Україна. Фото: Reuters

Україна після голу впевнено вела гру і другий гол мав стати лише питанням часу. Однак, в одному з епізодів в своїй штрафній Олександр Зінченко непомітно для судді зіграв рукою, але на ВАР побачили цей момент — пенальті.

З 11 метрів Махмудов переграв Трубіна. Після забитого м'яча Азербайджан закрився в глухій обороні та втримав рахунок 1:1.

Азербайджан — Україна 1:1

Голи: Махмудов, 72 (пен.) — Судаков, 51

Азербайджан: Магомедалієв — Алієв (А. Гусейнов, 66), Бадалов, Мустафазаде, Кривоцюк, Джафаргулієв — Хайбулаєв (Абдуллазаде, 78), Махмудов, Ахмедзаде (Т. Байрамов, 53) — Емрелі (Гурбанли, 66), Дадашов (А. Нурієв, 66).

Україна: Трубін — Конопля, Забарний, Матвієнко, Зінченко (Михайліченко, 84) — Очеретько (Шапаренко, 75), Калюжний (Ярмолюк, 61), Бондаренко (Волошин, 75) — Зубков, Ванат (Довбик, 61), Судаков.

Попередження: Дадашов, Махмудов — Калюжний, Зінченко

