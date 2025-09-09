Украина упустила победу над Азербайджаном в отборе на ЧМ-2026

Матч Азербайджан — Украина. Фото: Reuters

В рамках второго тура группового раунда квалификации чемпионата мира по футболу сборная Украины сыграла с Азербайджаном. Матч прошел на "Республиканском стадионе им. Тофика Бахрамова" в Баку.

Матч завершился ничьей 1:1, сообщил портал Новини.LIVE.

Сборная Украины. Фото: Reuters

Сборная Украины с Ребровым привыкла к провалам

Ребров выставил на матч почти всех игроков, игравших против Франции. Изменениями стали лишь Владислав Ванат, Артем Бондаренко и Олег Очеретько, которые заменили Артема Довбика, Егора Ярмолюка и Алексея Гуцуляка.

Первый опасный момент был в начале игры, когда защитник рукой остановил выход Ваната один на один с голкипером. Судья сразу назначил пенальти, которое затем отменил после ВАР. Однако, фол на 11-метровый удар скорее был, чем не был.

Матч Азербайджан — Украина. Фото: Reuters

После момента с пенальти Украина начала стерильно контролировать мяч, а единственный удар по воротам нанес Георгий Судаков.

Во втором тайме Украина начала играть активнее, что дало больше моментов у ворот соперника. Однако, ударов по воротам до сих пор было очень мало.

На 51-й минуте украинцы открыли счет. Александр Зубков прострелил с правого фланга в центр штрафной площади, а Судаков пробил низом в дальний угол ворот.

Матч Азербайджан - Украина. Фото: Reuters

Украина после гола уверенно вела игру и второй гол должен был стать лишь вопросом времени. Однако, в одном из эпизодов в своей штрафной Александр Зинченко незаметно для судьи сыграл рукой, но на ВАР увидели этот момент — пенальти.

С 11 метров Махмудов переиграл Трубина. После забитого мяча Азербайджан закрылся в глухой обороне и удержал счет 1:1.

Азербайджан — Украина — 1:1

Голы: Махмудов, 72 (пен.) — Судаков, 51

Азербайджан: Магомедалиев — Алиев (А. Гусейнов, 66), Бадалов, Мустафазаде, Кривоцюк, Джафаргулиев — Хайбулаев (Абдуллазаде, 78), Махмудов, Ахмедзаде (Т. Байрамов, 53) — Эмрели (Гурбанлы, 66), Дадашов (А. Нуриев, 66).

Украина: Трубин — Конопля, Забарный, Матвиенко, Зинченко (Михайличенко, 84) — Очеретько (Шапаренко, 75), Калюжный (Ярмолюк, 61), Бондаренко (Волошин, 75) — Зубков, Ванат (Довбик, 61), Судаков.

Предупреждения: Дадашов, Махмудов — Калюжный, Зинченко

Напомним, украинский форвард Артем Довбик получит шанс стать важным игроком "Ромы".

Украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин услышал неутешительные слова о своем статусе.