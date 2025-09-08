Видео
Главная Спорт В Роме изменили решение о будущем Довбика

В Роме изменили решение о будущем Довбика

Ua ru
Дата публикации 8 сентября 2025 12:42
Джан Пьеро Гасперини готов вернуть Довбика в основу
Артем Довбик в Италии. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Форвард сборной Украины Артем Довбик оказался в непростой ситуации после прихода Джана Пьеро Гасперини в "Рому". В первые недели его адаптация шла тяжело, а сам нападающий выглядел чужим для новой команды.

Руководство клуба даже рассматривало его продажу до закрытия летнего трансферного окна, сообщает TuttoMercato.

Читайте также:

Несмотря на слухи, Артем Довбик остался в итальянском клубе. Тренерский штаб положительно оценил его старание и самоотдачу на тренировках, где форвард полностью выкладывался, пытаясь доказать свое право на место в составе. 

Артем Довбик
Артем Довбик (слева) в сборной Украины. Фото: instagram.com/uafukraine/

Главный тренер "Ромы" решил дать форварду еще один шанс. По информации итальянской прессы, Гасперини проводил с Довбиком персональные занятия и обсуждал ключевые тактические моменты. На сборах и в последующих тренировках специалист уделял игроку дополнительное внимание, отрабатывая комбинации и движения в атаке.

Второе дыхание Довбика

Сейчас основным форвардом "Ромы" является молодой ирландский нападающий Эван Фергюсон. Однако Гасперини не исключает возможности использовать Довбика чаще в ближайших матчах, особенно в условиях насыщенного календаря Серии A и еврокубков.

Пока что в двух стартовых турах чемпионата Италии украинец провел всего 33 минуты на поле. Но внутри клуба уверены, что его физические данные и настойчивость могут сыграть ключевую роль в дальнейшем сезоне, если он сумеет использовать предоставленный шанс. 

Напомним, бывший наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан уже в нынешнем сезоне вернется к тренерской работы и возглавит турецкий клуб. 

Участница Олимпийских игр Марина Бех-Романчук потеряла важную должность в Федерации легкой атлетики Украины. 

спорт футбол Артем Довбик Серия А ФК Рома (Рим) Джан Пьеро Гасперини
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
