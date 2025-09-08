Зидан близок к возвращению к работе тренером

Зинедин Зидан не забывает про "Реал". Фото: instagram.com/zidane/

Турецкий "Фенербахче" ведет переговоры с легендарным французским тренером Зинедином Зиданом и достиг с ним предварительного соглашения. Все детали, включая зарплату и контракт, еще обсуждаются.

Клуб надеется оформить его официально уже весной 2026 года, сообщает FootBoom.

Реклама

Читайте также:

После ухода Жозе Моуринью "Фенербахче" рассматривал несколько кандидатов, среди которых были Лучано Спаллетти, Анже Постекоглу и Измаил Картал, но все пришло к Зинедину. Команда ищет наставника мирового формата.

Зинедин Зидан с женой. Фото: instagram.com/zidane/

Если соглашение завершится, клуб надеется, что возвращение Зидана способен вдохнуть новую жизнь и амбиции. Босфорский болельщик уже ждет шоу и перемены на поле.

Новая эра для турецкого клуба

Этим летом "Фенербахче" провел впечатляющую трансферную кампанию: клуб потратил около 86 млн евро, включая громкие приобретения таких игроков, как Эдерсон из "Манчестер Сити", Милан Шкриньяр из "ПСЖ", Марко Асенсио, Эдсон Альварес, Керем Актюркоглу, Джон Дюран. Звездные новички помогут команде включиться в борьбу за чемпионство в Турции, однако этому звездному составу "Фенербахче" необходим сильный тренер.

Зинедин Зидан — не просто бывший тренер "Реала", а одна из самых влиятельных фигур в истории футбола. Под его руководством "королевский клуб" трижды подряд выигрывал Лигу чемпионов, дважды становился чемпионом Испании, дважды выигрывал Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Зидан — единственный тренер, трижды подряд выигравший ЛЧ в современном формате, и автор фантастической серии из 40 игр без поражений в чемпионате.

Напомним, в Украине спортсмены вынуждены совмещать тренировки с выживанием, в Сумах одна из национальных команд была атакована беспилотниками.

Лидер киевского "Динамо" Владимир Бражко сделал предложение Дарье Квитковой, а мы показываем, как выглядит бывшая девушка футболиста.