Главная Спорт Российский шахед едва не сорвал матч игроков сборной Украины

Российский шахед едва не сорвал матч игроков сборной Украины

Ua ru
Дата публикации 7 сентября 2025 22:13
В Сумах российский беспилотник напугал игроков во время чемпионата Украины
Женский клуб по хоккею на траве "Сумчанка". Фото: facebook.com/mscsumchanka

Российская Федерация 7 сентября запускала в сторону Украины беспилотники-камикадзе "Шахед". Летели они через Сумскую область.

Видео пролета шахеда опубликовала игрок сборной Украины по хоккею на траве и "Сумчанки" Арина Леонова в TikTok.

Читайте также:

Хоккеистки были напуганы

Во время пролета шахедов в Сумах проходил чемпионат Украины по хоккею на траве среди женских команд.

На видео Леоновой можно увидеть, что игроки испугались и прятались на поле.

Беспилотник напугал спортсменок и полетел дальше.

Интересно, что Леонова не впервые публиковала видео пролета шахедов над полянами, где тренировалась или играла "Сумчанка".

В последний день Первого тура чемпионата Украины "Сумчанка" одолела СумГПУ со счетом 9:0. До этого команда Леоновой победила Сумскую ОДЮСШ (9:1) и СДЮШОР "Динамо" (9:0).

Женская команда МСК "Сумчанка" уверенно лидирует после трех матчей в высшей лиге.

Напомним, ранее абсолютный чемпион WBO Александр Усик получил вердикт от WBO относительно защиты титула.

Также в ночь на 7 сентября россияне нанесли удар по "Дворцу спорта" в Одессе.

беспилотники Сумы ракетный удар Шахед хоккей на траве
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
