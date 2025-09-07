У Сумах шахед налякав учасників чемпіонату України

Жіночий клуб з хокею на траві "Сумчанка". Фото: facebook.com/mscsumchanka

Російська Федерація 7 вересня запускала в бік України беспілотники-камікадзе "Шахед". Летіли вони через Сумську область.

Відео прольоту шахеду опублікувала гравчиня збірної України з хокею на траві та "Сумчанки" Аріна Леонова в TikTok.

Хокеїстки були налякані

В час прольоту шахедів в Сумах проходив чемпіонат України з хокею на траві серед жіночих команд.

На відео Леонової можна побачити, що гравчині злякалися та ховалися на полі.

Безпілотник налякав спортсменок та полетів далі.

Цікаво, що Леонова не вперше публікувала відео прольоту шахедів над полянами, де тренувалася або грала "Сумчанка".

В останній день Першого туру чемпіонату України "Сумчанка" здолала СумДПУ з рахунком 9:0. До цього команда Леонової перемогла Сумську ОДЮСШ (9:1) та СДЮШОР "Динамо" (9:0).

Жіноча команда МСК "Сумчанка" впевнено лідирує після трьох матчів у вищій лізі.

