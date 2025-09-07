Унаслідок атаки Росії на Київ постраждала арена АТЕК

Арена АТЕК. Фото: ХК "Сокіл"

Російська Федерація в ніч на 7 вересня атакувала Київ. Пошкодження отримала не тільки жила інфраструктура, зокрема дім де мешкає футболіст "Бенфіки" Георгій Судаков, а й спортивна.

Хокейний клуб "Сокіл" повідомив, що постраждала їх домашня арена.

Арена АТЕК. Фото: "Сокіл"

Постраждала спортивна інфраструктура Києва

Унаслідок нічної російської атаки на Київ, постраждала ковзанка АТЕК у Святошинському районі Києва.

Вибухова хвиля вибила вікна будівлі та пошкодила фасад. Обійшлося без жертв.

Арена АТЕК. Фото: "Сокіл"

Через пошкодження було скасовано тренування "Сокола", який готується до нового сезону й повернувся на арену після турне в Словаччині та Польщі.

У клубі заявили, що докладають зусиль для якнайшвидшого усунення наслідків.

Також "Сокіл" висловив співчуття родинам постраждалих від удару по Києву та закликав до єдності.

