Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Російський удар по Києву пошкодив відому столичну арену

Російський удар по Києву пошкодив відому столичну арену

Ua ru
Дата публікації: 7 вересня 2025 16:06
Унаслідок атаки Росії на Київ постраждала арена АТЕК
Арена АТЕК. Фото: ХК "Сокіл"

Російська Федерація в ніч на 7 вересня атакувала Київ. Пошкодження отримала не тільки жила інфраструктура, зокрема дім де мешкає футболіст "Бенфіки" Георгій Судаков, а й спортивна.

Хокейний клуб "Сокіл" повідомив, що постраждала їх домашня арена.

Реклама
Читайте також:
АТЭК
Арена АТЕК. Фото: "Сокіл"

Постраждала спортивна інфраструктура Києва

Унаслідок нічної російської атаки на Київ, постраждала ковзанка АТЕК у Святошинському районі Києва.

Вибухова хвиля вибила вікна будівлі та пошкодила фасад. Обійшлося без жертв.

АТЭК
Арена АТЕК. Фото: "Сокіл"

Через пошкодження було скасовано тренування "Сокола", який готується до нового сезону й повернувся на арену після турне в Словаччині та Польщі.

У клубі заявили, що докладають зусиль для якнайшвидшого усунення наслідків.

Також "Сокіл" висловив співчуття родинам постраждалих від удару по Києву та закликав до єдності.

Нагадаємо, "Динамо" підсилило "Полісся" своїм вінгером.

Абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик виявився хорошим батьком.

обстріли стадіони Хокей інфраструктура ХК Сокіл Київ
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації