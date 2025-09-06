Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Полісся здивувало одразу двома потужними трансферами

Полісся здивувало одразу двома потужними трансферами

Ua ru
Дата публікації: 6 вересня 2025 11:01
Полісся отримало потужне підсилення з Динамо
Георгій Бущан на тренуванні. Фото: instagram.com/uafukraine/

Житомирське "Полісся" оголосило про два гучні трансфери в одне трансферне вікно. До команди приєдналися Георгій Бущан та Максим Брагару, які проведуть сезон у складі "вовків".

Обидва гравці виступатимуть у команді Руслана Ротаня на правах оренди, повідомляє портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Голкіпер збірної України Георгій Бущан став найяскравішим поповненням, адже 31-річний воротар, вихованець "Динамо", за кар'єру в київському клубі зіграв понад 200 матчів та здобував національні трофеї. На початку 2025 року він пробував сили в Саудівській Аравії, але тепер повертається в український чемпіонат.

Георгий Бущан
Георгій Бущан у збірній України. Фото: instagram.com/uafukraine/

Максим Брагару також перейшов у "Полісся" на правах оренди з "Динамо". 23-річний півзахисник має досвід гри за "Чорноморець" і в сумі провів 145 матчів на дорослому рівні, відзначившись 12 голами та 12 передачами. У новому сезоні він уже забив один м'яч та зробив один асист у складі киян.

Максим Брагару
Максим Брагару у складі "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Подробиці трансферів "Полісся"

Обидва гравці перебралися до Житомира на умовах оренди терміном на один рік. У Брагару передбачено право викупу, а фінансові деталі угоди з Бущаном не розкриваються.

Контракт Брагару з "Динамо" діє до 2028 року, а сам футболіст не був заявлений на груповий етап Ліги конференцій. Для Бущана це новий виклик на батьківщині після півтора десятиліття в Києві та короткого етапу в Саудівській Аравії.

Нагадаємо, у слідчих СБУ з'явилися питання до тренерів збірної України — що відомо про слідство.

Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан розповіла, про кого думала у свій 35-й день народження.

Ілля Забарний відверто зізнався, чому збірна України не змогла обіграти Францію у відборі на ЧС-2026.

спорт футбол Футбол трансфери Георгій Бущан Полісся Максим Брагару
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації