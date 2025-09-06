Полісся отримало потужне підсилення з Динамо

Георгій Бущан на тренуванні. Фото: instagram.com/uafukraine/

Житомирське "Полісся" оголосило про два гучні трансфери в одне трансферне вікно. До команди приєдналися Георгій Бущан та Максим Брагару, які проведуть сезон у складі "вовків".

Обидва гравці виступатимуть у команді Руслана Ротаня на правах оренди, повідомляє портал Новини.LIVE.

Голкіпер збірної України Георгій Бущан став найяскравішим поповненням, адже 31-річний воротар, вихованець "Динамо", за кар'єру в київському клубі зіграв понад 200 матчів та здобував національні трофеї. На початку 2025 року він пробував сили в Саудівській Аравії, але тепер повертається в український чемпіонат.

Георгій Бущан у збірній України. Фото: instagram.com/uafukraine/

Максим Брагару також перейшов у "Полісся" на правах оренди з "Динамо". 23-річний півзахисник має досвід гри за "Чорноморець" і в сумі провів 145 матчів на дорослому рівні, відзначившись 12 голами та 12 передачами. У новому сезоні він уже забив один м'яч та зробив один асист у складі киян.

Максим Брагару у складі "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Подробиці трансферів "Полісся"

Обидва гравці перебралися до Житомира на умовах оренди терміном на один рік. У Брагару передбачено право викупу, а фінансові деталі угоди з Бущаном не розкриваються.

Контракт Брагару з "Динамо" діє до 2028 року, а сам футболіст не був заявлений на груповий етап Ліги конференцій. Для Бущана це новий виклик на батьківщині після півтора десятиліття в Києві та короткого етапу в Саудівській Аравії.

